I nuovi Monitor Cloud di LG per aziende e PA

New entry nel catalogo Monitor Cloud proposto da LG alle aziende e alle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di schermi all-in-one in versione Thin Client progettati in modo da rispondere alle nuove esigenze dell’ambito professionale. Sono disponibili anche nella versione dotata di sistema operativo Windows 10 e con il software Cloud Device Manager messo a disposizione dal produttore.

LG Monitor Cloud: 27CN650, 34CN650 e 38CL950P

Garantita la piena compatibilità con i protocolli VDI (Virtual Desktop Infrastructure‎) offerti da Vmware, Citrix, Amazon Workspaces e Azure. Qui sotto il modello 27CN650 con diagonale pari a 27 pollici.

La variante 34CN650 si spinge invece a 34 pollici con risoluzione Full HD (2560×1080 pixel) e proporzioni 21:9. La scheda tecnica vede inoltre la presenza di altoparlanti e webcam pop-up integrati, processore quad core Intel e 4 GB di RAM DDR4, mentre la versione con Windows 10 IoT Enterprise preinstallato arriva a 8 GB di RAM DDR4.

La carrellata si conclude con il modello di punta, 38CL950P, un pannello ultrawide IPS da 38 pollici con risoluzione WQHD+ (3840×1600 pixel) e aspect ratio 21:9. È l’ideale per il multitasking poiché l’ampia superficie consente di affiancare più finestre e fonti dati mantenendo una visibilità ottimale dei contenuti. Altoparlanti e webcam sono integrati. Non mancano nemmeno un connettore USB-C, il processore AMD Ryzen, 8 GB di RAM DDR4 e il sistema operativo Windows 10 in edizione Professional. Presente infine la possibilità di ricevere informazioni da diverse fonti grazie alla funzione PBP.

Agli interessati LG propone la formula Total Cost of Ownership che consente di stimare, prima dell’acquisto, tutti i costi compresi quelli di installazione, manutenzione periodica e consumo energetico. Nel comunicato di annuncio giunto in redazione non sono riportati i prezzi fissati per il mercato italiano.