LG OLED 55" bestiale per streaming e gaming: offerta a tempo Amazon

Un televisore che metti in salotto e ti offre il meglio sì ma non solo per la televisione ma anche per lo streaming e il gaming. Un prodottino che è completo al cento per cento e stupisce con la sua qualità. La LG OLED 55″ OLED55B46LA è un modello 2024 che promette prestazioni avanzate con risoluzione 4K e così tante tecnologie al suo interno che sono infinite da elencare. Puoi acquistarla a soli 899€ su Amazon con uno sconto di cinquanta euro. Se vuoi la paghi con le 5 rate senza interessi.

LG OLED 55″ OLED55B46LA, perché scegliere questo modello?

Straordinariamente bella anche nel design. Così sottile che sembra scomparire quando vista di profilo e cornici inesistenti per una visione che è ancora più ampia di quanto scritto su carta. La LG OLED 55” OLED55B46LA è una smart TV di ultima generazione e l’innovazione si vede tutta.

Con un pannello OLED da 55 pollici non hai modo di rimanere deluso. I neri sono così intensi da risucchiarti dentro lo schermo mentre il resto dei colori è così vibrante che anche l’immagine o la scena più semplice diventano un’esperienza.

Risoluzione 4K, processore Processore α8 e Dolby Vision e Atmos. Con un 4 HDMI 4K e supporto al 120Hz colleghi le tue console gaming e non fai a meno di niente.

Il sistema operativo è WebOS e trovi tutte le applicazioni che più ami oltre a uno store che ha possibilità infinite. Accedi attraverso il telecomando puntatore o chiedi aiuto ai tuoi assistenti vocali preferiti.

A soli 899€ su Amazon, la LG OLED 55″ OLED55B46LA è la smart TV da non scartare. Acquistala immediatamente con lo sconto in corso e pagala anche attraverso le 5 rate Amazon senza interessi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.