LG porta Apple TV+ e Music sulle TV in 100 paesi

Le smart TV di LG offrono già l’accesso ai servizi di Apple. Il produttore coreano ha ora annunciato che Apple TV+, Apple Music, AirPlay e HomeKit sono disponibili sulle TV di terze parti vendute in oltre 100 paesi attraverso webOS Hub.

Servizi Apple con webOS Hub

webOS Hub 2.0 è la versione aggiornata di webOS (il sistema operativo della smart TV di LG) per partner di terze parti. Lo scorso mese di ottobre è stata annunciata l’espansione della piattaforma ad oltre 200 produttori nel mondo. È possibile personalizzare l’interfaccia, ad esempio scegliendo il colore di sfondo e aggiungendo il logo aziendale.

webOS Hub offriva già l’accesso a Neflix, Disney+ e Prime Video. Ora LG ha rilasciato la versione 2.0 con Apple TV+, Apple Music, AirPlay e HomeKit. Apple TV+ è il popolare servizio di streaming con oltre 100.000 film e serie TV, mentre Apple Music include oltre 100 milioni di brani musicali, video e radio.

Grazie al supporto per AirPlay è possibile effettuare lo streaming di film, musica, foto e giochi da iPhone, iPad e Mac. Gli utenti possono infine controllare la TV con l’app Apple Home e Siri, sfruttando la tecnologia HomeKit. Il supporto per AirPlay e HomeKit è tuttavia limitato alle TV OLED e 4K con webOS Hub 2.0. Apple TV+ e Apple Music sono ora disponibili in oltre 100 paesi e sulle TV di oltre 200 produttori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.