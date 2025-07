LG Serie UR75 torna in sconto su Amazon: 50" in 4K a meno di 350€

Goditi lo spettacolo come se lo stessi vedendo dal vivo con il televisore LG UHD 50″, Serie UR75. Un prodotto di ultima generazione che impreziosisce la visione e la rende degna del grande schermo… ma direttamente a casa tua! Colori vividi, risoluzione avanzata e suono immersivo. Approfitta del 30% di sconto su Amazon che fa crollare il prezzo e completa l’acquisto con 349 euro invece di 499 euro. Non perdere tempo e aggiungilo ora al carrello.

Il LG UHD 50″, Serie UR75 è un televisore ideale da mettere in salotto. In questo modo ti basta accenderlo per entrare nel vivo dello spettacolo e goderti tanto le app e i servizi per lo streaming quanto la televisione più classica. Dal punto di vista estetico, il modello è ultra moderno con bordi sottilissimi e uno spessore millimetrico. Praticamente è già bello da chiuso, immagina quando lo accendi.

Con un pannello LED da 50 pollici, la visione è ampia e immersiva già di suo. A fare la differenza è la risoluzione 4K UHD che non ignora neanche il più piccolo dei dettagli riproducendo ogni minuzia alla perfezione come se lo avessi davanti a te. Con la gamma cromatica estesa e l’HDR10 Pro che enfatizza il contrasto, questo prodotto fa tombola nel campo dell’immagine. Ma non solo perché gode anche di un processore α5 Gen6 che lo rende scattante e pronto per ogni richiesta. Completano l’esperienza il sistema operativo WebOS 23 con Amazon Alexa integrata per accedere a qualunque servizio per lo streaming. Se non trovi l’app che più apprezzi, scaricala dallo store ricco di alternative e nuovi servizi da scoprire. Ci sono anche le varie modalità che enfatizzano sport, gaming e film così da rendere ogni contenuto speciale a modo suo.

Collegati su Amazon e mettila nel carrello con 349 euro grazie allo sconto del 30%. Questa LG Serie UR75 è un televisore di ultima generazione da non farsi scappare.