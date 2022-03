LG SP2: la soundbar al top scontata di metà prezzo. Che BOMBA!

Se da un lato il corpo sempre più compatto dei televisori hanno reso il posizionamento più semplice, dall’altro la qualità del suono è stata sempre più sacrificata in favore dello spessore. Se però vuoi una vera esperienza surround di alto livello, ad un prezzo accessibile, puoi acquistare la soundbar LG SP2 a metà prezzo su Amazon per soli 90 euro. Si tratta di un’offerta su un numero limitato di pezzi, ragione per cui non posso garantirti la disponibilità dell’offerta in seguito alla pubblicazione.

Soundbar LG SP2: caratteristiche tecniche

Il design della soundbar LG è piuttosto particolare, strizzando l’occhio al vintage che richiama lo stile dei prodotti di fascia alta degli anni addietro. I pannelli laterali sono realizzati, infatti, in color legno e l’intera barra è rivestita in tessuto ecologico premium. Naturalmente, la soundbar ha una compatibilità nativa completa per le smart TV di LG, consentendo di gestire tutte le funzionalità direttamente dal telecomando del televisore. Questo non toglie che grazie all’ingresso HDMI è perfettamente compatibile con TV o monitor di qualsiasi produttore. Comodi e intuitivi i pulsanti in rilievo nella parte superiore. Tuttavia, è senza dubbio la qualità del suono che rende la soundbar un vero portento.

Sviluppa, infatti, una potenza complessiva di 100 Watt, ed integra il subwoofer così da non dover collocare una cassa separatamente. Questo, insieme a 2 radiatori passivi, offre bassi estremamente profondi e potenti, ma assolutamente uniformi. Un sistema immersivo capace di adattarsi a qualsiasi contenuto, dai film ai videogiochi. Molto interessante l’AI Sound Pro che sfrutta un algoritmo per riconoscere voci, effetti e frequenze ottimizzando il suono in tempo reale. Sono disponibili anche diversi preset sviluppati da LG proprio per offrire la migliore esperienza sonora a seconda del contenuto che viene riprodotto. Completa la dotazione la connessione Bluetooth che ti consente di utilizzare la soundbar per ascoltare la musica direttamente da smartphone e tablet.

Grazie allo sconto del 50%, la soundbar LG SP2 è disponibile su Amazon a soli 89,99 euro per un risparmio di ben 90 euro sul prezzo di listino. La pagherai esattamente metà prezzo con spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.