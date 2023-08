LG ha creato un TV installato in una valigia: non è uno scherzo!

LG non è un marchio noto esclusivamente per televisori OLED, gli ottimi laptop LG gram e storici smartphone come LG Wing. Il colosso sudcoreano quando può sperimentare lo fa con stile, proponendo sul mercato dispositivi a cui molto probabilmente nessuno ha mai pensato. L’ultimo tra questi è un TV installato in una valigia: si chiama StanbyME Go ed è persino touchscreen, ma non aspettatevi miracoli di ingegneria.

LG presenta il TV StanbyME Go

Questo bizzarro televisore giunge pre-installato in una valigia, ha una diagonale pari a 27 pollici e viene fornita con un altoparlante integrato da 20 W e un pacco batteria per garantire un massimo di 3 ore di autonomia. Insomma, dura molto meno di un tablet o di un computer portatile, ma fa il suo modesto lavoro per guardare qualche film e serie TV durante un pic-nic o una sosta dopo un lungo viaggio.

Il televisore StanbyME Go, specifica LG, è pensato per proporre la visualizzazione di contenuti non solo in soggiorno o a casa, ma in qualsiasi ambiente dove un TV non si trova installato e si preferisce un pannello sensibilmente più grande rispetto a uno smartphone, un laptop o un tablet.

LG StanbyME Go include nel TV il sistema operativo webOS con applicazioni pre-installate come Apple TV, Netflix e Disney+, oltre a giochi facilmente accessibili grazie al touchscreen. Infine, lo schermo supporta inclinazioni, rotazioni, innalzamento e abbassamento a seconda dell’angolo di visione desiderato.

Al momento dell’annuncio il TV portatile resterà disponibile in Corea del Sud e negli Stati Uniti, con un prezzo pari a 1.000 dollari. Non è noto alcun dettaglio in merito a un eventuale lancio in Europa, ergo in Italia.