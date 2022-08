LG Ultra Tab: nuovo tablet con schermo 2K

Dopo aver annunciato gli smartphone Velvet e V60 ThinQ, il produttore coreano ha deciso di chiudere la divisione mobile. A distanza di quasi tre anni dal G Pad 5, LG ha svelato il nuovo tablet Ultra Tab in Corea. Il dispositivo verrà distribuito anche in altri paesi. Non è noto se arriverà in Italia, dove è possibile acquistare qualche modello vintage.

LG Ultra Tab: specifiche e prezzo

La presentazione del tablet ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori. Non è chiaro se il produttore coreano vuole ritornare nel mercato mobile oppure se questo sarà solo un annuncio “una tantum”. Il nuovo LG Ultra Tab possiede un telaio in metallo di colore grigio (Charcoal Grey) e uno schermo IPS da 10,35 pollici con risoluzione 2K (2000×1200 pixel). Il tablet ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G che indica una resistenza elevata.

La dotazione hardware comprende il processore octa core Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di storage UFS 2.2, espandibili con schede microSD. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) e Bluetooth 5.2. Sono inoltre presenti la fotocamera posteriore da 8 megapixel, la fotocamera frontale da 5 megapixel, quattro altoparlanti da 1 Watt, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 7.040 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 Watt.

Il sistema operativo è Android 12. Dimensioni e peso sono 247,6×157,3×7,1 millimetri e 458 grammi, rispettivamente. Tra gli accessori ci sono la custodia Folio e la Wacom Stylus. Il prezzo è 426.000 Won (circa 321 euro al cambio attuale). Il tablet è già disponibile in Corea. Dovrebbe arrivare in altri paesi entro fine anno.

