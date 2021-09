LG UltraGear 27GN650: un solo monitor per qualsiasi attività

Se sei alla ricerca di un buon monitor, versatile, ma dal prezzo accessibile, abbiamo un’ottima offerta da suggerirti. Si tratta dell’LG UltraGear 27GN650, una soluzione pensata per i videogiocatori, ma che si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo, oggi in offerta lampo su Amazon.

Monitor LG UltraGear 27GN650: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal pannello, punto di forza di questo display. Si tratta di un IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD. La tecnologia IPS garantisce una fedele riproduzione cromatica, ideale anche per la produttività, ed un angolo di visione di 178 gradi. Il pannello è supportato da un refresh rate di 144Hz, indispensabile per i giocatori professionisti o competitivi, che garantisce una grande fluidità e reattività, grazie al tempo di risposta di solo 1 millisecondo. Molto interessante il supporto all’HDR10 che fornisce un’elevata profondità del colore, apprezzabile nei videogiochi, e ancor di più con immagini o contenuti multimediali. Si tratta quindi di un display adatto tanto al lavoro, quanto allo svago e l’intrattenimento.

Naturalmente non mancano alcune funzionalità indispensabili per i videogiocatori, come il supporto ad AMD FreeSync. Grazie alla sincronizzazione verticale dei fotogrammi, potrai eliminare quasi completamente problemi come il tearing e lo stuttering. Nel caso in cui possedessi una scheda video Nvidia, il monitor supporta ufficialmente G-Sync così da poter giocare al massimo anche con GPU del team verde. Allo stesso modo, sono presenti tutte le feature indispensabili per l’utilizzo quotidiano come il Flicker Safe ed il Low Blue Light. Il primo impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre il secondo riduce drasticamente la luce blu dannosa per gli occhi. Questa combinazione consente sessioni prolungate di utilizzo, senza riscontrare affaticamento o stanchezza. Buona la connettività, seppur essenziale, che include due ingressi HDMI, uno DisplayPort, ed il classico jack da 3,5mm per cuffie o altoparlanti.

Grazie ad uno sconto del 18% l’LG UltraGear 27GN650 può essere acquistato su Amazon a soli 199,99 euro con uno sconto di circa 45 euro sul prezzo di listino.