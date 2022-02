LG UltraGear 34GN73A: l'ultrawide scontato di 250 euro. Che BOMBA!

Basta accettare compromessi ogni volta che avvii un gioco, passa ad un nuovo monitor con prestazioni al top e che oggi tocca il suo minimo storico. Si tratta dell’LG UltraGear 34GN73A, uno schermo da ben 34 pollici ultrawide che integra le migliori tecnologie per ottenere il massimo da ogni singola partita, disponibile a soli 399 euro, pagabili con Carta del Docente.

Monitor ultrawide LG UltraGear 34GN73A: caratteristiche tecniche

Il monitor presenta il tradizionale design aggressivo che caratterizza l’intera gamma UltraGear nella colorazione nera e rossa. Il pannello offre una risoluzione di 2560x1080p con tecnologia IPS ed una diagonale di ben 34 pollici. Si tratta di un monitor ultrawide e curvo in grado di offrire un coinvolgimento e un’immersione senza paragoni. Rappresenta una soluzione piuttosto versatile, perfetta anche per l’attività professionale. Il rapporto di 21:9 offre un’area di visione più ampia perfetta per gestire il multitasking ed i flussi di lavoro più impegnativi. Non mancano, infatti, le soluzioni dedicate al confort per l’utilizzo prolungato, come il Flicker Safe e la modalità Low Blue Light. Queste riducono la stanchezza evitando l’irritazione e l’arrossamento agli occhi. Le modalità PIP e PBP consentono, inoltre, di gestire dispositivi diversi contemporaneamente sullo stesso schermo, senza cambiare sorgente.

Tuttavia, essendo una soluzione pensata per i videogiocatori, integra tutte le funzionalità indispensabili per ottenere il massimo da ogni sessione di gioco. Il refresh rate, infatti, raggiunge i 144Hz ed è supportato dal Freesync di AMD e G-Sync Compatible di Nvidia che sincronizzano verticalmente i frame. In questo modo otterrai una fluidità incredibile eliminando il fastidioso problema del tearing. Non manca la modalità HDR che fornisce colori più brillanti e il Dynamic Action Sync (DAS) che riduce al minimo la latenza per i giochi fps o rts. Ottimo il Black Stabilizer che garantisce una visibilità migliorata nelle zone buie ed il mirino Crosshair. La connettività è decisamente completa e prevede due ingressi HDMI, uno DisplayPort e due porte USB 3.0.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, l’LG UltraGear 34GN73A è disponibile su Amazon a soli 399,99 euro per un risparmio di addirittura 250 euro sul prezzo di listino. Se disponi della Carta del Docente, potrai utilizzarla coprendo l’intero importo in fase di pagamento.