 LG UltraGear: monitor gaming da 27" curvo per vivere ogni videogioco
Con il monitor da gaming curvo LG UltraGear da 27 pollici puoi vivere ogni videogioco il modo più immersivo e realistico, ora scontato al 36%.
Tecnologia Tv Monitor
I videogiochi sono la tua passione? Sei quindi alla ricerca di un monitor che garantisca prestazioni migliori e una visione più realistica? Allora goditi questa promozione che trovi solo su Amazon. Se sei rapido puoi mettere nel tuo carrello il monitor da gaming curvo LG UltraGear a soli 148 euro, invece che 229,99 euro.

Con lo sconto del 36% dunque potrei risparmiare 82 euro sul totale e soprattutto potrai mettere le mani su un fantastico monitor da gaming. Grazie alla sua curvatura, a una risoluzione eccellente e un tempo di risposta bassissimo potrai goderti i tuoi giochi al meglio. Puoi anche acquistarlo subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

LG UltraGear: display curvo da 27″ super immersivo

Sicuramente ciò che fa la differenza e garantisce immagini straordinariamente realistiche e immersive è la curvatura da 100R del monitor LG UltraGear. Oltre a questo troviamo una fantastica risoluzione QHD 2560 x 1440 p con colori estremamente brillanti che non perdono di vivacità anche quando le scene sono più buie. Così non ti perdi nessun dettaglio.

{title}

Il tempo di risposta di solo 1 ms, unito a una veloce frequenza di aggiornamento da 180 Hz, ti permette di essere più veloce di tutti e vedrai una notevole differenza anche nelle partite online. Con le tecnologie AMD FreeSync e AadaptiveSync potrai giocare con la massima fluidità anche nelle azioni veloci senza tearing e stuttering. Ha un design con cornice sottile su tre lati e una diagonale da 27 pollici che garantisce il giusto compromesso tra visione e spazio occupato sulla scrivania.

Non perdere tempo perché l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo monitor da gaming curvo LG UltraGear a soli 148 euro, invece che 229,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 mar 2026

Michea Elia
Pubblicato il
9 mar 2026
