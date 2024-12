LG UltraGear OLED monitor UHD 4K ti fa entrare nel vivo del gioco

Un monitor gaming che è speciale sotto tutti i punti di vista. Non il modello che acquisterebbe chiunque ma se stai cercando un modello eccellente per prestazioni che raggiungono un livello avanzato, l’LG UltraGear OLED è quello che fa al caso tuo. Un pannello da 32 pollici in qualità UHD 4K e tante altre caratteristiche tecniche che non lasciano niente al caso. Puoi acquistarlo con una spesa di 999,99€ su Amazon con uno sconto del 29% che rende il prezzo nettamente più basso.

LG UltraGear OLED, il monitor gaming che stupisce

È eccezionale sotto tutti i punti di vista il monitor gaming LG UltraGear OLED. Un pannello ultra slim e moderno che posizionato sulla scrivania fa la differenza. Anche sotto il punto di vista estetico non lascia niente al caso con bordi praticamente inesistenti e un piede che occupa poco spazio ma allo stesso tempo ti permette di aggiustare lo schermo a piacimento. Puoi girarlo in verticale e in orizzontale, inclinarlo in entrambe le direzioni e regolare l’altezza.

Ma veniamo al pezzo forte, il pannello. Un display OLED da 32 pollici con risoluzione UHD 4K che non lascia il singolo dettaglio al caso. Il refresh rate è fissato a 480Hz per una fluidità senza limiti e poi il tempo di risposta è di appena 0,03ms. Sai cosa significa? Che non hai mai avuto uno spettacolo del genere a portata di vista. Non mancano all’appello tecnologie aggiuntive con l’HDR 400, il FreeSync e tanto altro ancora che ti lascio scoprire in autonomia.

Non preoccuparti di dover abbinare un paio di casse dal momento che ha uno Speaker Stereo dalla potenza di 14W integrato con sistema DTS VirtualX per un audio di altrettanta qualità, intenso e unico nel suo genere.

A soli 999,99€ su Amazon, il LG UltraGear OLED è un monitor gaming che lascia tutti a bocca aperta. Se sei interessato approfitta dello sconto del 29% in corso ora.

Le spedizioni? Gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.