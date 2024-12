LG UltraGear ti ammalia appena lo accendi: monitor 27” Curvo QHD

La scelta del monitor per il tuo computer è cosa seria. Ormai esistono diverse alternative molto più interessanti al classico Full HD, soprattutto se hai un PC performante. Per questo voglio proporti questo fantastico monitor LG UltraGear Curvo da 27” che con una risoluzione QHD ti farà drizzare i capelli. Lo trovi proprio in questo momento in offerta a soli 179,99€ su Amazon con un fantastico sconto del 22%, un’occasione davvero unica.

LG UltraGear 2K Curvo: immagini nitide e fluidità mostruosa

I monitor LG UltraGear sono un’eccellenza, non solo perché puoi acquistarli a prezzi competitivi ma anche perché offrono una qualità mozzafiato. Questo in particolare è una vera bomba e se lo scegli non vorrai più tornare indietro.

Innanzitutto parliamo del pannello. Il modello da 27 pollici ha la caratteristica di essere curvo il che ti permette di immergerti completamente nelle tue attività, sia che tu lo utilizza per giocare che per lavorare. La risoluzione 2K QHD 2560×1440 è il fiore all’occhiello poiché ti garantisce immagini molto più belle di un semplice FullHD.

Per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento, quest’ultima è fissata ad un mastodontico 180Hz. È così veloce che tutto ciò che farai ti sembrerà molto più fluido e, nei videogame, ti aiuterà tantissimo ad avere una marcia in più rispetto agli avversari. È anche dotato di HDR 10 che rende la grafica ancora più bella ed ha un tempo di risposta di ben 1ms, praticamente fulmineo.

Per quanto riguarda la connettività, non dovrai preoccuparti poiché ha sia una porta HDMI 2.0 che una porta DisplayPort 1.4, oltre a un’entrata AUX per collegare delle casse. Insomma LG non si smentisce mai e con questo modello si è davvero superata.

A soli 179,99€ su Amazon, con uno sconto del 22% trovi il Monitor LG UltraGear 27GS60QC con risoluzione QHD e display curvo.

Le spedizioni sono velocissime ma soprattutto gratuite con i servizi Prime.