LG UR78, TV 4K da 43 pollici a 299 euro (sconto)

In questo momento, la TV 4K da 43 pollici della serie LG UR78 è in sconto a un prezzo molto conveniente, grazie alla Tech Week su eBay. La promozione in corso sul marketplace permette di acquistarla a soli 299 euro. Si tratta di un modello molto recente, lanciato nel 2023 e caratterizzato da un design elegante, con cornici ultrasottili a circondare il pannello Ultra HD.

TV 4K da 43 pollici: l’offerta eBay su L GUR78

A gestire ogni operazione c’è il processore α5 Gen6 potenziato da algoritmi di intelligenza artificiale. Per l’accesso ai servizi di streaming (come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube e così via) è possibile contare sulla piattaforma smart webOS sempre aggiornata e sulla connettività Wi-Fi o Ethernet. È garantito il supporto alla modalità HDR10 Pro, all’assistente virtuale Alexa di Amazon, alle tecnologie AirPlay e Apple Home, allo standard Matter e al gaming, con una modalità dedicata che azzera ogni latenza. Ottimo anche il comparto audio, con altoparlanti stereo e sistema AI Sound. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Oggi è possibile mettere in salotto o in qualsiasi altra stanza della casa la TV 4K da 43 pollici della linea LG UR78, al prezzo finale di soli 299 euro. Si tratta di un vero affare, considerando le sue caratteristiche appena elencate e le funzionalità integrate. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio garantita in pochi giorni.

A proporre l’offerta è un negozio italiano con quasi 130.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. Lo sconto, come scritto in apertura, è legato all’iniziativa Tech Week in corso sul marketplace e in scadenza questa sera: il consiglio rivolto agli interessati è di approfittarne subito. Per conoscere tutte le altre promozioni dell’evento visitare la pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.