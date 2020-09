LG, Velvet e raddoppia (gratis)

LG ha lanciato una importante campagna promozionale per il premiato smartphone Velvet, concept che ha attirato molta curiosità attorno ad un brand che da anni produce dispositivi di sicura qualità, senza tuttavia mai riuscire a far breccia per quanto le specifiche avrebbero forse meritato. L’offerta è iniziata da poche ore e terminerà il 15 ottobre (10 ottobre se si acquista su Amazon): chiunque acquista uno smartphone LG Velvet 5G ha la possibilità di avere in omaggio uno schermo aggiuntivo e una cover di protezione.

LG Velvet, uno schermo aggiuntivo in regalo

Lo schermo aggiuntivo è un’esclusiva LG, che da un paio di anni ha messo a disposizione questa opportunità per i propri utenti: si tratta di una vera e propria estensione dello smartphone con cui viene raddoppiato il display in uso: una cover ad aggancio denominata “LG Dual Screen”, infatti, aggiunge un ulteriore display OLED da 6,8 pollici all’originale del Velvet: ciò consente di usare due app contemporaneamente, oppure di usare i display in modo differenziato sullo stesso videogioco, oppure ancora di usare lo smartphone mentre si assiste ad un video in streaming.

Le possibilità sono molte e sono quelle su cui si stanno cercando idee per gli attuali smartphone pieghevoli o per il futuro Surface Duo. Tutto ciò è però già fruibile oggi grazie ad LG e, soprattutto, grazie ad una offerta speciale che rende del tutto semplice poter accedere a questa opportunità.

La promozione è un’occasione unica per scoprire LG Velvet, lo smartphone che fa dell’eleganza e la maneggevolezza la sua cifra distintiva: grazie alle fotocamere alloggiate a filo sotto il vetro, al design simmetrico, al vetro ricurvo frontale e posteriore e a uno spessore di soli 7,9mm per soli 180g di peso, è uno smartphone tutto da toccare.

Per avere lo schermo aggiuntivo in regalo è sufficiente acquistare un LG Velvet (qui a 484,9 euro), quindi registrare l’unità ricevuta sul sito dedicato. A registrazione avvenuta non resta che attendere l’arrivo del display aggiuntivo e raddoppiare il proprio Velvet con un semplice aggancio. Attenzione: lo schermo aggiuntivo ha un valore di ben 249,9 euro, il che ben esplica perché per poche settimane sarà questa una offerta di sicuro interesse per chiunque. Che lo smartphone sia utilizzato per gioco o per lavoro, come strumento di comunicazione o come canale di streaming per seguire la propria squadra preferita, un secondo display moltiplica l’esperienza e trasforma lo smartphone in un piccolo tablet.