L'halving di Bitcoin fa volare le criptovalute: scegli eToro

Un mese fa, il prezzo di Bitcoin era fermo poco al di sopra dei 42.000 dollari: nelle ore scorse è arrivato a toccare la quota dei 68.000 dollari (vicina al record storico del 2021) e, nel momento in cui scriviamo questo articolo, naviga intorno ai 66.800 dollari. Si tratta di una crescita davvero importante, che secondo buona parte degli analisti potrebbe proseguire almeno fino all’appuntamento con l’halving di metà aprile. Ecco perché molti sono tornati a guardare con interesse all’ambito degli asset digitali. Se anche per te è così, ti consigliamo di affidarti a eToro, la piattaforma con alle spalle una lunga esperienza nel settore.

Bitcoin continua a correre in attesa dell’halving

Il trend positivo non vede protagonista solo BTC. Lo stesso vale per Ethereum, Solana, Shiba e XRP solo per fare alcuni altri esempi illustri. Questo è importante ai fini della diversificazione del portafoglio, così da poter contare sulle dinamiche di evoluzione delle criptovalute nel loro complesso, attraverso un approccio intelligente e minimizzando l’esposizione alla loro eventuale volatilità. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale del servizio.

L’halving, per chi non ne fosse a conoscenza, è un evento pianificato che fa parte del ciclo quadriennale di Bitcoin. È necessario perché l’asset possa continuare a svolgere il proprio compito come stabilito in origine, dimezzando periodicamente il tasso di creazione delle nuove monete e riducendo le ricompense riconosciute a coloro impegnati nel mining.

In modo inevitabile, innescherà un cambiamento. Di che tipo? È difficile ipotizzarlo. Molto dipenderà dal prezzo raggiunto in quel momento e dalla domanda. L’unica certezza è la forte crescita registrata nelle ultime settimane e il trend attuale che non sembra far intravedere all’orizzonte un’inversione di tendenza, almeno a stretto giro.

Attiva fin dal lontano 2007, eToro opera nell’ambito delle criptovalute dal 2013. Oggi può contare su una community formata da milioni di persone provenienti da tutto il mondo: unisciti a loro.