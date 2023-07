L’hosting Keliweb soddisfa ogni esigenza: ecco come

Soddisfa le tue esigenze selezionando uno dei pacchetti hosting Keliweb, una piattaforma che fornisce soluzioni su misura per le tue esigenze specifiche.

Sia che tu abbia bisogno di assistenza per la gestione di un negozio online, che richieda un hosting geo-distribuito o cerchi piani appositamente progettati per i rivenditori, Keliweb ha le opzioni ideali disponibili per te.

Cosa distingue l’hosting Keliweb dagli altri?

Con il suo doppio sistema di protezione e l’efficace funzione anti-spam della posta elettronica, l’hosting Keliweb offre una piattaforma completa che garantisce una difesa ottimale contro gli attacchi DDoS.

Keliweb fornisce pacchetti su misura progettati per i più diffusi sistemi di gestione dei contenuti, tra cui WordPress, Joomla e Magento, con prezzi a partire da 9€ al mese.

Ogni pacchetto include uno spazio web su disco a stato solido (SSD) a partire da 10GB, oltre a funzionalità essenziali come email, database, certificati di sicurezza SSL e HTTP2.

Inoltre, Keliweb offre un sistema di backup completo e una gamma di servizi supplementari.

Se c’è la necessità di gestire efficacemente una notevole quantità di traffico mensile, si può considerare l’acquisto del servizio di hosting geodistribuito, che può essere ottenuto a partire da € 24,90.

Questo servizio consente all’utente di duplicare il proprio sito Web su più nodi, garantendo un funzionamento ininterrotto e una velocità ottimale, in particolare nel caso in cui uno di questi nodi venga sovraccaricato dalle richieste di risorse.

Keliweb fornisce anche opzioni per VPS (Virtual Private Server) per il cloud computing e altri requisiti che richiedono notevoli capacità computazionali.

Personalizza il tuo piano in base alle tue esigenze utilizzando l’hardware altamente flessibile, dove hai la libertà di selezionare il numero desiderato di vCPU, allocare la quantità preferita di vRAM e determinare la capacità di archiviazione SSD.

Inoltre, ci sono piani specifici per i rivenditori. Questi piani offrono account illimitati e offrono la comodità di gestire tutti gli aspetti da un unico pannello di controllo.

Questo pannello consente la personalizzazione e la creazione di offerte uniche da rivendere ai singoli clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.