L'hosting multidominio è conveniente con Serverplan: piani da 25€

Sei appassionato di web design e desideri trasformare la tua passione in un business di successo? Oppure il tuo sogno è quello di diventare un fornitore di servizi di hosting web, senza dover gestire l’infrastruttura del server o affrontare complesse configurazioni di rete? La soluzione che fa al caso tuo è Serverplan, l’hosting reseller multidominio che ti permette di realizzare i tuoi obiettivi a partire da soli 25 euro al mese.

Serverplan: la tua porta verso il successo online

Serverplan mette a tua disposizione tre piani reseller competitivi, progettati per soddisfare le tue esigenze specifiche. Il piano Basic, a soli 25 euro al mese, rappresenta il punto di partenza ideale per coloro che desiderano gestire un numero limitato di siti web. Successivamente, potrai facilmente effettuare l’upgrade ai piani Plus o Pro, senza alcun rischio di disservizio, grazie al comodo pannello di controllo.

Il piano multidominio di Serverplan è una soluzione ideale per le web agency che si occupano di progettazione di siti web. Con un unico pannello di controllo, potrai infatti gestire tutti i tuoi domini in modo efficiente e mirato. Inoltre, avrai la possibilità di personalizzare il pannello di controllo con il logo della tua azienda, comunicando un’immagine professionale e personalizzata ai tuoi clienti.

Serverplan offre una vasta gamma di funzionalità per garantire il successo del tuo business online. Con lo storage SSD, potrai beneficiare delle migliori performance per il tuo sito e le tue applicazioni. I sistemi di backup su storage esterni assicurano la massima sicurezza e facilità di ripristino dei dati. Inoltre, Cpanel e WHM sono preinstallati per semplificare la gestione dei siti, dei database, delle email e delle applicazioni.

Serverplan ti offre il supporto di Intrepid Support, un team di esperti disponibile 24/7 tramite telefono, chat e ticket per fornirti assistenza in ogni momento. Tutti i server della piattaforma sono italiani, garantendo tempi di risposta sempre eccellenti. A partire da soli 25 euro al mese, avrai accesso a piani reseller multidominio completi di funzionalità avanzate, assistenza dedicata e tempi di risposta eccellenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.