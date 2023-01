L'Hosting Wordpress gestito di Siteground è in offerta a 2,99 euro al mese

Se sei in cerca di un nuovo hosting WordPress è arrivata l’offerta che fa per te. Siteground, uno dei servizi di hosting più famosi e utilizzati in rete, ha attivato lo sconto su tutti i suoi piani con prezzi che partono da soli 2,99 euro al mese.

Grazie a Siteground puoi contare su un hosting WordPress super veloce e sicuro supportato da strumenti semplici e potenti, con tanto di migrazione del sito automatica e completamente gratis e un’assistenza esperta a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Hosting WordPress di Siteground: l’offerta da non perdere

I piani in offerta con il 76% di sconto partono dal pacchetto StartUp, pensato per chi vuole iniziare, e che a 2,99 euro al mese include 1 sito web, 10 GB di spazio web, 10.000 visite mensili, trasferimento dati illimitato, dominio gratuito, installazione gratuita, auto-aggiornamenti, SSL gratuito e molto altro ancora.

Poi ci sono i piani pensati per esigenze maggiori e che includono naturalmente un maggior numero di servizi. Quel che è certo è che, qualunque offerta sceglierai, potrai contare su una installazione WordPress praticamente immediata, la possibilità di trasferire velocemente un sito già esistente, sicurezza e aggiornamenti gestiti in automatico e prestazioni sempre eccellenti.

Siteground è una delle soluzioni migliori quando si tratta di scegliere un hosting WordPress. Specie se puoi acquistare il tuo piano con offerte che partono da soli 2,99 euro al mese. Ti consigliamo vivamente di dare un’occhiata alla proposta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.