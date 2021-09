L'HUB USB-C Thunderbolt M810 di D-Link oggi ad un prezzo affare

Se stai cercando un HUB USB-C essenziale, compatto e soprattutto di grande qualità, abbiamo la soluzione per te. Si tratta del D-Link M810, una soluzione 8 in 1 dal design estremamente facile da trasportare, caratterizzato dall’affidabilità di un marchio leader del settore.

HUB USB Type-C D-Link M810: caratteristiche tecniche

Il design è tutto sommato tradizionale, con una scocca monoblocco in alluminio utile ad agevolare la dissipazione del calore. Tra le feature più rilevanti va senza dubbio menzionata la presenza della porta USB Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100 Watt. Questa permette di collegare l’alimentatore del PC direttamente all’HUB, in modo da impegnare una singola porta sia per i dati che per la ricarica. Non manca un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K. Si tratta di una feature fondamentale soprattutto per i professionisti che necessitano di un’area di lavoro più ampia per migliorare la produttività.

Naturalmente non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che offre le migliori prestazioni di rete in termini di velocità e stabilità grazie alla connessione via cavo. Tuttavia, come per ogni HUB, indispensabili sono le porte USB Type-A, in questo caso 3 tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Chiude un pratico lettore di schede TF in grado di leggere e scrivere contemporaneamente due memory card. Una soluzione indispensabile per fotografi e videografi che utilizzano questi supporti quotidianamente, e necessitano di estrarre o memorizzare rapidamente i file. In conclusione, un accessorio decisamente piccolo, ma che non rinuncia assolutamente a nulla dal punto di vista della versatilità.

Grazie ad uno sconto del 29%, il D-Link M810 può essere acquistato su Amazon a soli 49,90 euro per un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.