Libero Mail si mette la cravatta: ora è anche Business

Noto in tutta Italia per essere uno dei servizi di posta elettronica più utilizzati con i suoi 9 milioni di utenti unici ogni mese, oggi Libero Mail evolve ad una nuova dimensione: Libero Mail Business è la nuova soluzione di posta elettronica professionale attivabile su un dominio di posta personalizzato, così da poter creare caselle basate sul proprio nome o brand.

Due le versioni disponibili:

Compresa nel prezzo v'è altresì la registrazione ed il mantenimento del dominio personalizzato: qui tutte le offerte. Così Domenico Pascuzzi, Marketing Director Publishing di Italiaonline:

La Libero Mail, la più diffusa tra i servizi di posta elettronica 100% made in Italy, fin dalla sua nascita è stata largamente utilizzata come mail “di lavoro” da centinaia di migliaia di professionisti e piccole imprese. Oggi la consapevolezza che l’indirizzo email è il biglietto da visita digitale di ciascuna attività è molto diffusa e sentita: presentarsi in maniera professionale è essenziale per trasmettere maggiore professionalità e affidabilità, guadagnare la fiducia dei clienti e attrarne di nuovi. Gli indirizzi di posta professionali su dominio personalizzato, inoltre, sono più facilmente memorizzabili in quanto subito associati al nome dell’attività e permettono una maggiore visibilità al brand aziendale. Italiaonline, sempre attenta alle necessità e alle preferenze dei suoi utenti, attraverso la Libero Mail Business oggi consente anche a chi non ha dimestichezza con i sistemi di posta elettronica e gestione di nomi di dominio, di inviare e ricevere email con dominio personalizzato attraverso una piattaforma professionale, in maniera semplice, sicura e a un costo contenuto