Libero Mail e Virgilio Mail: servizi ancora offline

Dopo oltre due giorni dalla sospensione del servizio, gli utenti non possono ancora accedere a Libero Mail e Virgilio Mail. Italiaonline ha pubblicato un altro comunicato sul problema tecnico, ma aggiunge poco o nulla ai precedenti. La società promette una soluzione nel minor tempo possibile.

Nella notte tra il 13 e il 14 giugno è stato effettuato un “intervento di manutenzione evolutiva” che ha interessato le caselle di posta (gratuite e premium) di Libero Mail e Virgilio Mail. Nonostante abbia richiesto più tempo del previsto, l’intervento sembrava andato a buon fine. Invece dal pomeriggio del 15 giugno, i due servizi sono inaccessibili.

Italiaonline ha spiegato che il problema è dovuto all’instabilità dell’infrastruttura, senza però fornire ulteriori dettagli. È quindi probabile che l’intervento di manutenzione sia stato involutivo, piuttosto che evolutivo. Le modifiche apportate all’infrastruttura hanno causato l’interruzione del servizio.

Oggi è stato pubblicato il seguente avviso:

In questa nuova comunicazione, ci scusiamo anzitutto ancora una volta con i nostri utenti per il disagio recato dall’interruzione dei nostri servizi mail. Nelle ultime ore si è verificata ancora instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringe prudenzialmente a non poter ancora riaprire il normale flusso. I tecnici stanno continuando a lavorare per la risoluzione definitiva del problema, che riguarda la maggior parte dei nostri account, ad eccezione delle mail PEC. Forniremo aggiornamenti nella giornata odierna, continuando a lavorare come ovvio per la risoluzione nel minor tempo possibile. Per ulteriori informazioni, resta attivo per i nostri utenti il numero di assistenza 02-83 90 55 21.