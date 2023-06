Libero Mail e Virgilio Mail: manutenzione fallita?

Da stamattina è impossibile accedere alle caselle di posta di Libero Mail e Virgilio Mail. Dopo aver pubblicato un generico avviso, Italiaonline ha comunicato che il disservizio è probabilmente legato all’intervento di manutenzione effettuato tra il 13 e 14 giugno. Ovviamente sui social media sono già numerose le proteste (e gli insulti) degli utenti.

I tecnici di Italiaonline avevano programmato un intervento di manutenzione evolutiva per Libero Mail e Virgilio Mail che avrebbe migliorato i servizi di posta elettronica e le funzionalità collegate. Dopo un breve blackout e un avviso che rassicurava gli utenti sul ripristino dei servizi, l’azienda aveva comunicato quanto segue:

Gentili utenti, l’intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail/Virgilio Mail preannunciato ieri è stato completato: i nostri servizi sono nuovamente accessibili nella loro piena funzionalità. Ci scusiamo per il disagio provocato in queste ore, nonostante l’intervento fosse appositamente programmato per la notte, consapevoli dell’importanza della mail e dei servizi correlati nel quotidiano di ognuno di noi. Come in tutti gli interventi, sono possibili dei ritardi, ora risolti. Ritorniamo alla normalità e ringraziamo per la pazienza.