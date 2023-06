Libero e Virgilio Mail ancora down: problemi 15 giugno 2023

Dopo il caos di Libero Mail e Virgilio Mail di inizio 2023, il team di ItaliaOnline ha cercato di mantenere aggiornate le due piattaforme affinché non si verificassero più disservizi. Nella giornata di ieri, 14 giugno 2023, i due portali sono entrati in una fase di manutenzione programmata diverso tempo addietro. Tuttavia, sono passate 24 ore e i due servizi di posta elettronica risultano ancora inaccessibili: cosa sta succedendo?

Libero e Virgilio down oggi 15 giugno 2023

Visitando i due siti di Libero e Virgilio Mail, infatti, ci si trova dinanzi ai seguenti messaggi:

“Il servizio Libero Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Lo staff di Libero.”

“Il servizio Virgilio Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Lo staff di Virgilio.”

Si tratta di un’anomalia particolare, specialmente in quanto dopo la manutenzione di ieri i due servizi sono tornati online per qualche ora. Insomma, sembra che il disservizio attuale sia una conseguenza degli aggiustamenti applicati da ItaliaOnline. Le ragioni effettive dei problemi tecnici in corso non sono note, ma gli utenti hanno già segnalato ripetutamente online il tutto, lamentandosi al contempo della qualità del servizio.

La speranza, naturalmente, è che l’indisponibilità di LiberoMail e Virgilio Mail finisca a breve ma, considerati i precedenti, diversi utenti temono che duri ancora diverse ore, se non giorni.