Libero Mail e Virgilio Mail, un'altra giornata di passione

Sono trascorsi solo pochi mesi dal down prolungato che, a fine gennaio, ha lasciato gli utenti di Libero Mail e quelli di Virgilio Mail orfani per giorni interi delle loro caselle di posta elettronica. Eppure, anche oggi, chi fa affidamento ai due servizi per le proprie comunicazioni, lavorative e non, si trova costretto a dover fare i conti con l’impossibilità di accedere ai messaggi in archivio, di inviarli e di riceverli.

Ancora un down prolungato per Libero Mail e Virgilio Mail.

Italiaonline, società che gestisce le due piattaforme, ha rilasciato una nota in cui la responsabilità di quanto accaduto (e sta accadendo) è attribuita a un non meglio precisato intervento di manutenzione evolutiva che ha richiesto più tempo di quanto previsto. Un upgrade, insomma, che però, anziché introdurre miglioramenti, ha portato a un disservizio. Questo il messaggio condiviso nel pomeriggio di ieri dopo le prime anomalie.

Gentili utenti, l'intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail preannunciato ieri è stato completato: i nostri servizi sono nuovamente accessibili nella loro piena funzionalità. Ci scusiamo per il disagio provocato in queste ore e ringraziamo per la pazienza. — Libero.it (@libero_it) June 14, 2023

Purtroppo, qualcosa è andato storto. Di nuovo, le caselle sono irraggiungibili. Inevitabilmente, le bacheche dei social network fungono da catalizzatore per segnalazioni e lamenti. C’è anche chi la prende con ironia.

se non mangio ogni due ore vado in down come #Libero mail ☠️ — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) June 15, 2023

Stando ai feedback, sembra che il down abbia avuto inizio nella serata di ieri. Dunque, nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo, prosegue da ormai quasi 24 ore. Un’ennesima giornata di passione per gli utenti. I contatti a cui far riferimento per ottenere assistenza sono il numero di telefono 02 83 90 55 21 (raggiungibile dalle 8:00 alle 22:00) e i siti dedicati, aiuto.libero.it o aiuto.virgilio.it.

Come da rito in questi casi, i tecnici sono al lavoro e la volontà è quella di ripristinare l’accesso a Libero Mail e a Virgilio Mail nel minor tempo possibile. Forniremo aggiornamenti su queste pagine non appena disponibili. La speranza è quella di poter segnalare una risoluzione definitiva in tempi brevi e che non si verifichi la perdita dei messaggi ricevuti durante il disservizio.