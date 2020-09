Libra perde un altro nome importante: Morgan Beller

È stata co-fondatrice dell’iniziativa insieme a David Marcus, ora metterà le proprie competenze e la propria visione al servizio di un’altra realtà: Morgan Beller, 27 anni, lascia il progetto Libra e si unisce alla società di ventur capital NFX in qualità di General Partner. L’azienda fondata nel 2015 ha sedi negli Stati Uniti e in Israele.

Fino ai giorni scorsi è stata a capo del team impegnato sulla realizzazione di Novi (ex Calibra), il wallet delegato alla gestione di Libra. Con NFX si concentrerà non solo sulle opportunità legate alla blockchain, ma anche a una serie di altre tecnologie innovative. Questo il commento affidato alla redazione di CNBC.

Di seguito il post su Twitter in cui annuncia la decisione.

1/ I first met @GigiLevy five years ago on a trip to Israel. Since then, it’s been incredible to watch Gigi, @JamesCurrier, @PeteFlint & the whole team build @NFX from James’ garage to what it is today. I'm excited & honored to be joining @NFX as a General Partner.

— Morgan Beller (@beller) September 22, 2020