LibreOffice 24.8.3: la nuova versione corregge ben 88 bug

Document Foundation continua ad aggiornare la sua principale suit di software per l’ufficio con il rilascio di LibreOffice 24.8.3, il terzo aggiornamento di manutenzione che si occupa di risolvere una lista lunga di ben 88 bug.

LibreOffice 24.8.3: rilasciato il terzo aggiornamento di manutenzione

Con LibreOffice 24.8.3 vengono risolte numerose problematiche che erano causa di crash e altri problemi fastidiosi segnalati dall’utenza, i quali compromettevano l’esperienza, migliorando in questo modo stabilità e affidabilità complessiva. Tutti gli 88 bug segnalati e risolti sono stati elencati nel dettaglio nei changelog delle versioni RC1 e RC2. Oltre a ciò, viene anche aggiunto il supporto per il formato modello Visio (VSTX).

Il nuovo aggiornamento è già disponibile al download dalla pagina ufficiale, sia per Linux, in formato DEB, RPM e tarball da compilare manualmente, ma anche per Windows sottoforma classica di EXE. Chi ha installato la suite dai repository della propria distribuzione, deve solo attendere che la nuova versione sia disponibile anche li per eseguire l’aggiornamento del pacchetto.

La versione principale, vale a dire LibreOffice 24.8, è stata rilasciata il 21 agosto di quest’anno, con importanti cambiamenti che hanno interessato la privacy, che include una nuova funzionalità per impedire l’esportazione dei dati personali, oltre a una nuova modalità di crittografia ODF basata su password, diverse migliorie all’interfaccia e un miglior supporto per tabelle mobili multipagina, insieme ad altre numerose modifiche.

La versione 24.8 verrà supportata con un totale di sette aggiornamenti di manutenzione, che proseguiranno il loro rilascio fino al 12 giugno 2025, lasciando successivamente posto alla futura versione. Il prossimo aggiornamento di manutenzione sarà rilasciato il mese prossimo, a metà dicembre.

LibreOffice è disponibile sia nelle edizioni “Comunità”, supportate da volontari, che “Enterprise” destinate prettamente all’uso aziendale.

Ad aggiornarsi è anche un’altra alternativa gratuita, ovvero Onlyoffice, che con la versione 8.2 migliora la velocità di avvio degli applicativi, oltre a introdurre un nuovo tema e tante altre novità.