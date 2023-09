LibreOffice 7.6.1, la nuova versione è ora disponibile per il download

LibreOffice 7.6.1 è la nuova versione della suite per ufficio open source e gratuita, compatibile con Windows (x86, ARM), macOS (Intel, Apple Silicon) e Linux. Non si tratta di un rilascio ricco di novità, ma di un aggiornamento che migliora le funzioni esistenti. Come si può vedere dalle note di rilascio, infatti, la maggior parte delle modifiche riguardano perfezionamenti o ottimizzazioni. Questo significa che la suite offre maggiore potenza, velocità e stabilità.

Le nuove funzionalità di LibreOffice 7.6.1 Community sono state sviluppate da 148 collaboratori: il 61% del codice proviene da 52 sviluppatori impiegati da tre aziende del TDF Advisory Board – Collabora, Red Hat e allotropia – o da altre organizzazioni, il 15% da 7 sviluppatori di The Document Foundation e il restante 24% da 89 singoli volontari. La localizzazione in 160 lingue è stata possibile grazie all’impegno di altri 202 volontari, che hanno fornito le traduzioni.

Quale sarà la prossima versione di LibreOffice?

A partire dal 2024, la Document Foundation adotterà una numerazione delle versioni basata sul calendario, quindi la prossima versione principale sarà LibreOffice 2024.02 a febbraio 2024.

LibreOffice 7.6 si aggiorna alla versione 7.6.1: ecco le novità

Oltre a ottimizzare la compatibilità con Microsoft Office, le novità principali di LibreOffice 7.6.1 Community sono:

Supporto per i gesti di zoom quando si usano i touchpad nella vista principale.

Supporto per i temi dei documenti e per l’importazione e l’esportazione di definizioni di temi per documenti ODF e OOXML.

Numerosi miglioramenti nella gestione dei caratteri, in particolare per le scritture da destra a sinistra, CJK e altri alfabeti asiatici.

Ecco un’occhiata più da vicino ad alcune delle nuove funzioni.

Calc: il foglio di calcolo

Calc non chiede più di confermare l’eliminazione di un foglio di calcolo se non contiene dati.

L’inserimento di un URL in una cella di Calc genera automaticamente un collegamento ipertestuale con uno stile blu/sottolineato più visibile per risaltare.

La finestra di dialogo per l’importazione del testo è ora in grado di rilevare i caratteri scientifici o i dati non formattati.

La funzione di filtro colore è stata ampliata e può ora ordinare anche le celle i cui colori sono definiti dal formato del numero.

Writer: Elaborazione del testo

È stata introdotta una nuova procedura guidata per la numerazione delle pagine, che consente di inserire i numeri di pagina nell’intestazione o nel piè di pagina in un unico passaggio.

Le proprietà dei caratteri dell’indicatore di paragrafo nei file DOCX vengono ora conservate e ricordate durante la conversione in formato ODT.

Supporto per le tabelle fluttuanti su più pagine, che consentono di passare senza problemi alla pagina successiva senza interrompere la struttura o la formattazione della tabella.

Lo strumento di controllo dell’accessibilità è stato spostato nella barra laterale per facilitarne l’accesso e l’uso.

Viene visualizzato un messaggio di avviso quando una sezione nascosta viene eliminata intenzionalmente o accidentalmente dal documento.

Introduzione di nuovi marcatori visivi per identificare rapidamente gli stili e la formattazione applicati al documento.

Le modifiche apportate alle tabelle sono state aggiunte al tracciatore delle modifiche del documento.

Stampa e disegno

L’opzione “Mostra livello” è ora direttamente accessibile tramite il menu del tasto destro del mouse.

È stato aggiunto un nuovo pannello di navigazione per spostarsi da una slide all’altra durante una presentazione tramite le impostazioni della presentazione.

PDFium supporta ora l’aggiunta di annotazioni di testo libero durante l’importazione e di annotazioni di testo libero in inchiostro durante l’esportazione.

La funzione Stampa modifica la scalatura automatica del testo nello stile di Microsoft 365, distinguendo tra scalatura dello spazio (paragrafo e riga) e scalatura del carattere. La scalatura dello spazio può ora essere impostata al 100%, 90% e 80%, mentre la scalatura dei caratteri viene arrotondata al punto più vicino. Inoltre, la spaziatura orizzontale, come i punti e i rientri, non viene più scalata.

Aggiornamenti al kernel, all’interfaccia utente e alle macro