 LibreOffice migliora la compatibilità con Word, Excel e PowerPoint
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

LibreOffice migliora la compatibilità con Word, Excel e PowerPoint

LibreOffice migliora l'interoperabilità con i formati Microsoft Office, correggendo bug e semplificando l'apertura di file DOCX, XLSX e PPTX.
LibreOffice migliora la compatibilità con Word, Excel e PowerPoint
Informatica App e Software
LibreOffice migliora l'interoperabilità con i formati Microsoft Office, correggendo bug e semplificando l'apertura di file DOCX, XLSX e PPTX.
ChatGPT

Chi usa LibreOffice lo sa: aprire un file DOCX, XLSX o PPTX può trasformarsi in un incubo. Layout che si scompongono, macro che non funzionano, formattazioni che spariscono.

Con la versione 25.8.1, The Document Foundation ha deciso di affrontare il problema di petto, migliorando sensibilmente l’interoperabilità con i formati Microsoft Office. Un passo importante per chi cerca un’alternativa open source senza rinunciare alla compatibilità.

Addio bug: LibreOffice gestisce meglio i file Microsoft Office

L’aggiornamento non è rivoluzionario, ma è concreto. Sono stati corretti quasi 100 bug e regressioni rispetto alla versione 25.8, migliorando la fluidità generale dell’esperienza utente. In particolare, l’interfaccia opzionale NoteBookBar, pensata per chi preferisce un layout più simile a quello di Microsoft Office, non dovrebbe più bloccarsi, rendendo il lavoro quotidiano più stabile e affidabile.

Il vero cuore dell’aggiornamento è la gestione dei file Microsoft. LibreOffice ha sempre puntato sul formato OpenDocument (ODF), uno standard aperto e indipendente. Microsoft, invece, usa Office Open XML (OOXML), che consente modifiche proprietarie e spesso crea problemi di compatibilità.

Con la nuova versione, aprire e modificare documenti Word, Excel e PowerPoint dovrebbe essere molto più fluido, anche se alcune funzioni avanzate potrebbero ancora comportare limitazioni.

Una guida per chi vuole migrare da Office a LibreOffice

Per facilitare il passaggio, The Document Foundation ha pubblicato una guida gratuita alla migrazione verso ODF. Un documento pensato per chi vuole uscire dall’ecosistema Microsoft senza perdere dati, funzionalità o produttività.

La guida offre consigli pratici su come convertire file, gestire macro e mantenere la compatibilità con colleghi o clienti che usano ancora Office.

Fonte: Neowin

Pubblicato il 31 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

TikTok: messaggi diretti con immagini, video e voce

TikTok: messaggi diretti con immagini, video e voce
WhatsApp corregge grave falla attiva da 3 mesi su iPhone

WhatsApp corregge grave falla attiva da 3 mesi su iPhone
Microsoft rilascia Windows 11 versione 25H2, le novità (poche)

Microsoft rilascia Windows 11 versione 25H2, le novità (poche)
Trasformare un selfie in uno scatto da copertina con l'AI di Google Pixel

Trasformare un selfie in uno scatto da copertina con l'AI di Google Pixel
TikTok: messaggi diretti con immagini, video e voce

TikTok: messaggi diretti con immagini, video e voce
WhatsApp corregge grave falla attiva da 3 mesi su iPhone

WhatsApp corregge grave falla attiva da 3 mesi su iPhone
Microsoft rilascia Windows 11 versione 25H2, le novità (poche)

Microsoft rilascia Windows 11 versione 25H2, le novità (poche)
Trasformare un selfie in uno scatto da copertina con l'AI di Google Pixel

Trasformare un selfie in uno scatto da copertina con l'AI di Google Pixel
Tiziana Foglio
Pubblicato il
31 ago 2025
Link copiato negli appunti