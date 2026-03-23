 LibreOffice mostrerà un banner per le donazioni appena si apre
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LibreOffice mostrerà un banner per le donazioni appena si apre

LibreOffice 26.8 mostrerà un banner di richiesta donazioni nella schermata di avvio, prima ancora che l'utente apra un documento.
LibreOffice mostrerà un banner per le donazioni appena si apre
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LibreOffice 26.8 mostrerà un banner di richiesta donazioni nella schermata di avvio, prima ancora che l'utente apra un documento.

LibreOffice è gratuito, ma qualcuno lo deve pagare. E la Document Foundation, l’organizzazione no-profit che sviluppa la suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarlo è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si apre il programma: lo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc e Impress. La modifica è stata confermata nel codice della versione 26.8.

LibreOffice aggiunge richieste di donazione nella schermata di avvio, ed è subito polemica

Fino a oggi, le richieste di donazione apparivano come “infobar”, una notifica all’interno dei documenti aperti, che si attivavano circa ogni 90 giorni. Erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata creata appositamente un’estensione di terze parti chiamata “Stop Begging” per disattivarle, ed è disponibile nel catalogo ufficiale delle estensioni.

Con la versione 26.8, la richiesta non aspetta più che si apra un file. Compare direttamente all’avvio dell’applicazione, nello Start Center.

LibreOffice è la principale alternativa gratuita a Microsoft Office e uno dei progetti open source più importanti al mondo. Ma “gratuito” non significa “senza costi”, significa che i costi li paga qualcun altro, oppure non li paga nessuno e il progetto lentamente muore. LibreOffice non prevede un abbonamento, dipende interamente dalle donazioni e dalla buona volontà degli utenti.

LibreOffice potrebbe essere gratuito per sempre

La Document Foundation ha ricordato a inizio mese che i fondi ricevuti nel 2025 hanno contribuito direttamente allo sviluppo del progetto. Ma convincere milioni di utenti che usano un software gratuito a pagare volontariamente per mantenerlo in vita resta una delle sfide più difficili dell’open source.

Il banner nello Start Center è il tentativo di rendere quella richiesta impossibile da ignorare. Che funzioni o che irriti, probabilmente entrambe le cose, dipenderà dalla pazienza degli utenti e dalla loro consapevolezza che la gratuità di LibreOffice non è garantita per sempre.

Fonte: Phoronix

Pubblicato il 23 mar 2026

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