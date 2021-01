Sono i tre uomini più ricchi al mondo e, non è un caso, sono tutti in un modo o nell’altro legati all’industria hi-tech americana: tre libri per capire cosa ha portato Elon Musk (Tesla, SpaceX, Neuralink ecc.), Jeff Bezos (Amazon) e Bill Gates (ex Microsoft) ad accumulare patrimoni personali nemmeno lontanamente immaginabili per un comune mortale.

Consigli di lettura: Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates

Approcci diversi al business, visioni differenti su come investire la ricchezza generata tramite l’attività di colossi del calibro di Tesla, Amazon e Microsoft. Rimandiamo alle schede delle singole pubblicazioni per leggerne un estratto:

L’ascesa degli imperi costruiti da Musk, Bezos e Gates è legata a doppio filo a noi stessi, alle nostre vite quotidiane e alle interazioni con l’offerta in costante mutamento che arriva dal mondo tecnologico: dai software che impieghiamo per lavorare o comunicare fino alle abitudini di acquisto, persino le automobili dove ormai trovano posto algoritmi e sistemi evoluti. Alla base del successo di questi tre paperoni ci siamo noi, forse senza rendercene conto.

