Basta preoccupazioni per i costi delle cartucce: i serbatoi d’inchiostro presenti su Epson EcoTank ET-2720 rendono la stampante la scelta più conveniente per chi gestisce un gran numero di copie, riducendo fino al 90% la spesa grazie ai flaconi. Oggi è proposta da Amazon con uno sconto del 27% sul prezzo di listino.

Epson EcoTank ET-2720 oggi in offerta su Amazon

È una multifunzione che all’occorrenza svolge anche il ruolo di scanner e fotocopiatrice. Non manca nemmeno il modulo WiFi per trasmettere i documenti in modalità “senza fili”, dal computer oppure dallo smartphone o dal tablet. Sulla parte frontale è inoltre presente un display LCD da 3,7 cm per controllare ogni operazione.

Con un solo set di inchiostri è possibile stampare su Epson EcoTank ET-2720 fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 a colori. Chi desidera approfittare dello sconto odierno la trova in queste ore su Amazon al prezzo di 219,99 euro invece di 300,99 euro come da listino.

