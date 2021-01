Monitor portatile 2K touch screen in offerta

Quello che vogliamo suggerirvi oggi è un interessante monitor portatile, che si caratterizza per alcune importanti differenze rispetto a molti altri disponibili sul mercato. Si tratta del display Alldocube Expand X, uno schermo da 13,3 pollici indirizzato soprattutto verso la produttività.

Monitor portatile Alldocube Expand X: caratteristiche tecniche

Concentrandoci prima sul pannello, parte integrante del dispositivo, come detto è un 13,3 pollici, con risoluzione 2K (2560×1440) e tecnologia IPS. Proprio quest’ultima garantisce una fedele riproduzione cromatico e un importante angolo di visione di 178 gradi. Si tratta si un comodo strumento per espandere lo spazio di lavoro tanto su desktop quanto su laptop. Il display inoltre è touch screen con funzione di rotazione automatica. A prescindere dal sistema operativo utilizzato quindi, il monitor si adatta a qualsiasi funzione, offrendo un’esperienza mobile al pari di smartphone e tablet. La compatibilità infatti è estesa tanto a Windows quanto a Mac.

Aspetto decisamente rilevante di questo monitor però è la connettività. La disponibilità di porte è veramente incredibile per un prodotto in questa categoria. Sono ben 4 le porte USB Type-C di cui una dotata di PD (Power Delivery) ed una che permette di ricaricare i dispositivi mobili. Non manca inoltre una porta HDMI che permette di collegare le console da gioco come Xbox, Play Station e Switch, offrendo un’esperienza di gaming buona anche in mobilità. Chiude la dotazione la batteria integrata, piuttosto rara nei prodotti di questa fascia di prezzo. Questa è da ben 10.000mAh, e permette quindi di utilizzare il monitor anche in assenza dell’alimentatore (non incluso in confezione). In sostanza si tratta di un prodotto caratterizzato dalla versatilità, oltre che dalla qualità del pannello, ad un prezzo a dir poco aggressivo.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, Amazon permette di acquistare il monitor di Alldocube a soli 217,99 euro con uno sconto di 12 euro sul prezzo di listino.

