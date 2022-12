Licensel: licenze software online, dall'Italia per l'Italia

Ci sono ormai molti riferimenti online per l’acquisto di licenze software ed è ormai sdoganato il fatto che esista un canale parallelo per l’acquisto di software genuino a prezzi ben più contenuti rispetto ai canali tradizionali. Quel che emerge al tempo stesso, però, è il fatto che occorra rivolgersi a riferimenti affidabili, che possano garantire la miglior sicurezza e la miglior esperienza possibili. Licensel è un nome che si distingue su questo speciale mercato per una caratteristica che dice tutto sul tipo di servizio offerto: un gruppo italiano, che si rivolge agli italiani, che offre assistenza in Italiano e che ha sede in Italia (rispondendo dunque a normative italiane in tutto e per tutto). Dulcis in fundo: risponde a regimi fiscali italiani, emettendo regolare fattura.

Non è questione di bandiera, di “made in Italy” o di sovranità, ma qualcosa di molto più concreto: è questione di garanzie.

Licensel, licenze per l’Italia

Che ci si rivolga a Licensel come utente privato o come azienda, poco importa: il gruppo ha attivi tanto i canali B2B quanto i canali B2C per offrire i migliori software a prezzi oltremodo convenienti. Qualche esempio per comprendere nella fattispecie di cosa si stia parlando:

A tutto ciò si aggiunga l’ambito antivirus con offerte dedicate sugli applicativi più diffusi, nonché ampia disponibilità di prodotti Autodesk e Corel. Come evidente, i prezzi sono del tutto differenti da quelli disponibili sui canali ufficiali ed i nomi parlano da sé: applicativi noti e affermati, ma acquisiti attraverso una formula che consente di calmierare il prezzo di accesso pur con tutte le garanzie necessarie per un utilizzo legale e senza limiti.

Il plus è l’assistenza

Prezzi ad un livello nuovo, tutte le garanzie necessarie, ma anche qualcosa di ulteriore: l’assistenza. Licensel, infatti, mette a disposizione i propri tecnici per seguire ogni singola installazione, garantendo a tutti il pieno raggiungimento del risultato nel minor tempo possibile e nel migliore dei modi. Chiunque si trovi in difficoltà (perché non trova il giusto installer sui siti ufficiali, perché ha qualche dubbio in fase di installazione, o per qualunque altro interrogativo) può affidarsi all’assistenza tramite WhatsApp e godere così della massima vicinanza del team Licensel.

Per esperti e per meno esperti, il dubbio potrebbe sempre essere dietro l’angolo: un’assistenza continua, in lingua italiana, esclude intoppi che rallentino la propria corsa verso il software acquisito ed il suo pieno ed immediato utilizzo.

Licensel è un’azienda Italiana che opera nel settore della rivendita di licenze ESD originali e garantite da ormai più di due anni. Ci impegniamo a mantenere prezzi competitivi e sempre più accessibili grazie ad accordi di lungo termine presi con i nostri fornitori, ordini in bulk per ridurre al minimo il prezzo unitario e fornendo licenze esclusivamente digitali distribuite esclusivamente tramite e-mail.

A volte basta una semplice indicazione procedurale, in altri casi basta un link che non si trovava, ma non mancano le occasioni in cui il team passa tramite TeamViewer per un’assistenza più mirata: l’importante è non lasciare nessuno sospeso tra acquisto e installazione, perché l’obiettivo vero e ultime è consentire all’acquirente di raggiungere il proprio scopo, la piena soddisfazione e l’immediata produttività.

Le vostre recensioni

Se un primo bollino di qualità giunge dall’analisi oggettiva di Trusted Shop, un secondo bollino giunge invece dall’esperienza soggettiva degli acquirenti. Il risultato, nel momento in cui scriviamo, è tale per cui su 1265 recensioni verificate da Trustpilot ben il 93% ha dato 5 stelle al servizio, con numeri soltanto residuali tra chi ha dato da 1 a 3 stelle.

Una risultante finale da 4,9/5, insomma, che conferma ancora una volta – se necessario – la bontà del progetto. Come noto, infatti, TrustPilot mette insieme recensioni verificate e fornisce dunque un quadro complessivo attendibile da utenze effettivamente avvalsesi del servizio. Non solo: essendo disponibile la data della recensione, è anche possibile seguire l’evolversi dei voti, potendo così verificare l’andamento del servizio nel tempo.

Questi alcuni dei commenti raccolti solo nel mese di Novembre: “Ottimi prodotti/software, sicuri, velocissimi in consegna e assistenza impeccabile“; “Prima dell’acquisto ho contattato il call center, nonostante fosse domenica mi hanno subito risposto e molto gentilmente..quindi ho seguito le loro indicazioni e tutto è andato benissimo! Ottimo!“; “Ho scaricato senza difficoltà Office ed ho avviato i programmi bene e senza problemi“; “Licenza arrivata dopo 10 minuti, installazione semplice. Prodotto perfettamente funzionante“; “Ottimo servizio ho acquistato due software da installare nel mio PC. Mi hanno aiutato con molta professionalità e risolto molti problemi al PC. Grazie di cuore“.

Leggere i commenti è d’aiuto perché spesso le semplici stelline non raccontano alcune sfumature fondamentali, quali gli aspetti più apprezzati o gli elementi che più hanno favorito l’esperienza d’acquisto sperimentata. vi si leggono dubbi e conferme, con il risultato finale di un’ampia soddisfazione. Laddove il nome non è conosciuto e l’esperienza d’acquisto è importante, insomma, TrustPilot diventa una guida affidabile ed in questo caso la risultante è del tutto chiara: 4,9/5.

Trusted Shop

Sul sito Licensel campeggia il logo Trusted Shops. Cos’è Trusted Shops? “Trusted Shops è l’azienda che certifica gli e-commerce in tutta Europa e garantisce i consumatori nei loro acquisti online, anche i tuoi. Trusted Shops ha certificato più di 30.000 negozi online nel mondo ed è considerato il marchio di fiducia n° 1 in Europa“.

Ma non si tratta soltanto di un bollino fine a sé stesso: per ottenerlo, infatti, occorre rispondere a specifici requisiti (identità, protezione dati, tempi di consegna e altro ancora) e ciò porta ad un vantaggio specifico per i clienti: il consumatore è automaticamente assicurato fino a 2500 Euro sugli acquisti effettuati. In caso di mancata consegna, mancati rimborsi, merce restituita o perdite di altra natura, insomma, l’acquirente si troverà in ogni caso garantito. Un motivo in più per affidarsi a Licensel con massima tranquillità, insomma.

Un e-commerce certificato Trusted Shops come il nostro è un e-commerce più sicuro perché ha superato l’analisi del Team Legale di Trusted Shops che ne certifica il rispetto delle Normative vigenti e delle corrette pratiche di commercio elettronico e perchè viene costantemente monitorato anche successivamente.

In collaborazione con Licensel