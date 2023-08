LicenSEL: sconti e coupon, Windows e Office a prezzi ridotti

Ogni volta che si inizia un nuovo progetto, un nuovo lavoro o un nuovo capitolo della propria vita, ecco che ci si trova a riorganizzare il proprio rapporto con i dati, i file, i tempi di lavoro e la propria strumentazione. Il digitale è la base di ogni modus operandi odierno e non si può prescindere dalla gestione di una postazione operativa efficiente: che sia per gestire una associazione di volontariato o che sia per operare professionalmente ai massimi livelli, quel che serve è una buona postazione desktop, una efficiente strumentazione mobile e tutto il software necessario per produrre, creare, ideare e comunicare. La vetrina LicenSEL è il luogo ideale per sfogliare la margherita e scegliere i migliori software al miglior prezzo, potendo così alzare l’asticella dell’ambizione grazie a spese contenute ed un sistema di installazione semplice.

LicenSEL, in particolare, mette a disposizione l’intera gamma dell’offerta Microsoft, disponendo così di tutti quegli strumenti software che gran parte degli utenti desidera per le proprie postazioni operative: da Windows a Office, passando per antivirus e altri strumenti di produttività. Non resta che scegliere.

Attenzione ad un dettaglio: agli sconti disponibili in questo momento (così come illustrati negli elenchi successivi), si aggiunge un codice coupon dedicato che consente di risparmiare un ulteriore 10%. Per ottenere questo sconto ulteriore sarà sufficiente aggiungere in fase di checkout il codice “PUNTOINFORMATICO10” ed ecco che il prezzo sarà automaticamente decurtato dello sconto aggiuntivo.

Office con LicenSEL

Anzitutto, ecco lo strumento principale per la produttività, quella suite Office che consente di elaborare documenti, fogli di calcolo, presentazioni e quant’altro: grazie alla formula LicenSEL lo sconto cambia radicalmente l’impatto dello strumento sul budget per l’allestimento di una nuova postazione, il che fa inevitabilmente la differenza anche e soprattutto nel contesto di un ufficio di una qualsiasi PMI alle prese con una rivisitazione delle proprie postazioni di lavoro:

Windows con LicenSEL

Quale sistema operativo scegliere? Windows 10 dal quale eseguire in seguito un upgrade gratuito – qualora consentito dalle specifiche hardware della postazione in uso – o un accesso diretto a Windows 11 per godere del meglio che il sistema di Redmond è in grado di offrire? I prezzi sono in ogni caso estremamente accessibili, consentendo così di aggiornare la propria postazione con cifre modiche:

Windows Server con LicenSEL

Il vantaggio è ancor più importante quando in ballo c’è un sistema operativo Windows Server, i cui costi di partenza sono più importanti, ma dove lo sconto LicenSEL incide in modo più radicale e dove il coupon abbatte ulteriormente la cifra:

Sistema operativo, suite di produttività, ma non solo: antivirus, prodotti Autodesk o tutta la gamma Corel sono a disposizione per quanti hanno necessità specifiche da riversare nelle proprie attività ed il cui budget richiede formule affidabili e convenienti per arricchire la gamma dei propri strumenti di lavoro.

Installazione e assistenza

Grazie a LicenSEL è possibile ottenere codici licenza genuini, affidabili e privi di scadenza. L’installazione avviene tramite i pacchetti ufficiali disponibili sui siti delle case produttrici (Windows, ad esempio, sarà scaricato direttamente dai server Microsoft), dopodiché sarà sufficiente attivare il software attraverso il codice ottenuto via mail.

Licensel è un’azienda Italiana che opera nel settore della rivendita di licenze ESD originali e garantite da ormai più di due anni. Ci impegniamo a mantenere prezzi competitivi e sempre più accessibili grazie ad accordi di lungo termine presi con i nostri fornitori, ordini in bulk per ridurre al minimo il prezzo unitario e fornendo licenze esclusivamente digitali distribuite esclusivamente tramite e-mail.

L’assistenza è sempre disponibile (anche tramite WhatsApp) ed un giudizio Trustpilot da 5 stelle è la miglior garanzia per il servizio prestato. Il bollino “Trusted shop” è inoltre una vera e propria assicurazione per il cliente, poiché ogni acquisto è coperto fino a 2500 Euro comprovando tanto la sicurezza dell’operazione, quanto la bontà dei pregressi del gruppo nei confronti della clientela.

In collaborazione con LicenSEL