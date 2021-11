Licenza Lifetime Windows 10 a 10€, 91% di sconto per il Black Friday!

Anche VIPkeysale ha deciso di partecipare al Black Friday con le sue super offerte! Per pochi giorni infatti potete trovare la licenza di Windows 10, che vi ricordiamo vi permette di effettuare l’aggiornamento gratuito a Windows 11 nel momento in cui questo sarà disponibile, a soli 10€. Parliamo di una licenza lifetime per la quale VIPkeysale vi garantisce un periodo di 30 giorni dalla data di acquisto per avere una licenza sostitutiva in caso di qualsiasi problema. Ma non c'è solo Windows 10, ci sono ottime offerte anche sui pacchetti Office, tutto questo grazie ai super sconti fino al 91% in occasione del Black Friday!

Mettere le mani su queste grandi occasioni è semplice: è sufficiente mettere nel carrello il software desiderato, inserire il codice coupon VIPPF per avere il massimo dello sconto e quindi procedere con il download.

Grazie all'offerta di oggi di VIPkeysale entrerete in possesso di una chiave di licenza perennemente valida ad un costo accessibile e, in caso di qualsiasi problema, VIPkeysale vi garantisce un periodo di 30 giorni dalla data di acquisto per avere una licenza sostitutiva.

Una volta messo nel carrello il prodotto, è sufficiente completare il check-out senza dimenticare di inserire il codice sconto nell'apposito spazio: è questo elemento ad autorizzare il taglio definitivo del prezzo con un 30% ulteriore rispetto al valore indicato sul catalogo VIPkeysale. Quel che si riceverà al termine dell'operazione è un codice licenza da poter applicare al proprio software, ottenendo così l'autenticazione perenne e la possibilità di accedere a tutte le funzionalità e gli aggiornamenti distribuiti.

Per poter avere la tua licenza software a prezzi del tutto eccezionali non devi far altro che seguire questa procedura, passo a passo. In primis devi mettere il prodotto desiderato nel carrello:

Una volta scelta la licenza premi il tasto “Acquista Ora” per mettere il tutto nel carrello; prima di confermare l'ordine, dovrai inserire il codice VIPPF nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare“. Ti troverai di fronte un'interfaccia di questo tipo:

A questo punto vedrai lo sconto applicato direttamente all'articolo nel carrello e potrai procedere al pagamento:

Per attivare la licenza di Windows 10 ti basterà andare nella “Impostazioni” di Windows e, nella scheda “Attivazione”, cliccare sul pulsante “Cambia codice product key”. Ti si aprirà una finestra in cui inserire il codice di attivazione di Windows che avrai appena acquistato.

Attivare la tua nuova licenza Windows 10 è oltremodo semplice (così come per tutti gli altri software a catalogo) ed a questo punto avrai le porte spalancate verso l'upgrade alla nuova dimensione Windows 11.

Sponsored by VIPkeysale