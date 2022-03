Licenze Windows a partire da 5,56€: gli sconti Godeal24

Il sistema operativo Windows è alla base del funzionamento del computer, con un unico problema: è troppo costoso per la maggior parte delle persone. Naturalmente esistono alcuni sistemi operativi per computer che sono gratuiti, ma molto spesso non sono in grado di garantire stabilità, compatibilità, e via dicendo.

Di conseguenza per l’utente il sistema operativo Windows rimane una prima scelta. Godeal24 offre un modo per ottenere la licenza originale per Windows e per il pacchetto Office ad un prezzo molto basso, e ci riesce perché ofite un sistema di rivendita di licenze usate acquistate da aziende che non le utilizzano più, garantendo la sicurezza e la legalità di ogni licenza venduta. Il prezzo è dato dal fatto che trattandosi di licenze dematerializzate non ci sono costi di logistica e magazzino, il che di fatto riduce ulteriormente i costi.

Questo, va detto, è un processo assolutamente legale e regolato dalla legislazione europea. Le licenze vendute sul sito Godeal24 sono inoltre perpetue: una volta utilizzata la chiave di attivazione, è possibile utilizzarla per tutta la vita del software.

In queste offerte di primo trimestre di Godeal24 trovate un elenco dei prodotti più popolari a partire da Windows 10 che si compra a partire da 6,06 euro e Microsoft Office 2021 Pro Plus in sconto a partire da 15,20 euro. Non dimenticate di utilizzare il codice sconto associato (lo segnaleremo nel titolo di ogni elenco) per risparmiare fino al 62% sull’acquisto dei vari software proposti.

Prezzi speciali per un tempo limitato

Windows al 50% di sconto col codice GOLE50

Fino al 62% di sconto col codice GOLE62

Altre versioni: tutto per il lavoro e lo studio online – usa il codice sconto GOLE62

Strumenti per il tuo computer

Oltre ciò, puoi trovare anche altri tool per il computer per incrementare la tua produttività.

Le licenze che acquistate su Godeal24 non sono soggette a restrizioni o abbonamenti, di fatto sono “a vita” e di conseguenza il sistema operativo sarà aggiornato e supportato vita natural durante. In caso di domande durante l’installazione e l’uso, è possibile contattare in qualsiasi momento il team di assistenza clienti h24 all’indirizzo service@godeal24.com.

Sponsored by GoDeal24