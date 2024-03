L'iconica Polaroid Now Gen 2 è in offerta al MINIMO STORICO (-32%)

Fantastica opportunità su Amazon per acquistare un oggetto d’altri tempi ma che ormai è tornato ad essere incredibilmente di moda. Parliamo della magnifica fotocamera istantanea Polaroid Now Gen 2 che oggi puoi acquistare al minimo storico assoluto di 87,99 euro invece di 129,99, con tanto di spedizione Prime e consegna immediata.

Polaroid Now Gen 2 in offerta: le caratteristiche

Questa nuova generazione della fotocamera analogica istantanea più amata e famosa è stata rivisitata e migliorata per soddisfare le esigenze moderne e sostenibili. Adesso viene realizzata con il 40% di materiali riciclati, mentre la batteria al litio interna si ricarica comodamente tramite USB-C.

La Polaroid Now offre anche la possibilità di giocare con la creatività grazie alla doppia esposizione. Con questa funzione, puoi incorniciare due momenti in uno, creando immagini uniche e suggestive. Inoltre, grazie all’autoscatto e al flash preciso, è facile metterti in posa e ottenere scatti perfetti che faranno sembrare tutti protagonisti.

Compatibile sia con la pellicola i-Type che con la pellicola 600, la Polaroid Now ti permette di scegliere la pellicola che meglio si adatta al tuo stile e alle tue esigenze. Infine, ogni fotocamera è corredata di cinturino da collo e cavo di ricarica USB, garantendo praticità e stile in un’unica soluzione.

Approfitta di questa fantastica occasione e acquistala adesso al minimo storico di 87,99 euro contro i 129,99 di listino.