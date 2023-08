Le migliori partite della Liga Portugal in streaming su DAZN

Chi si sente abbandonato dopo l’addio di Di Maria alla nostra Serie A, può ritrovare il fuoriclasse argentino sui campi della Liga Portugal: le migliori partite della competizione saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha infatti annunciato l’acquisizione dei diritti necessari per il prossimo triennio.

DAZN trasmette in streaming la Liga Portugal

Non mancheranno ovviamente gli highlight di tutte le giornate e approfondimenti dedicati. Si parte subito forte questo fine settimana, con sfide del calibro di Sporting Lisbona-Vizela, Moreirense-Porto e Boavista-Benfica. Ecco quanto riportato nel comunicato stampa ricevuto in redazione.

Il campionato portoghese vanta un grande potere attrattivo per i talenti di tutte le nazionalità: gli abbonati DAZN potranno così ritrovare le prodezze di Angel Di Maria, tornato a vestire la maglia del Benfica, ma anche di una rosa di nuovi talenti e vecchie conoscenze per vivere una nuova entusiasmante stagione.

La Liga Portugal è uno dei campionati più divertenti e dinamici di tutta Europa. Alcune delle sue squadre si sono fatte valere a livello continentale nell’ultima stagione, raggiungendo le fasi finali della Champions League e dell’Europa League, incrociando proprio le italiane: Porto, Benfica e Sporting Lisbona hanno infatti trovato sulle loro strade Inter e Juventus.

A proposito di bianconeri, domani andrà in scena la loro ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A: Juventus-Atalanta. Il fischio di inizio è in programma per le ore 20:30 di sabato 12 agosto e sarà possibile seguirla in diretta streaming su DAZN. A ospitare l’incontro, lo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Un antipasto prima dell’abbuffata con il via alla nuova stagione 2023-24 prevista per il 19 agosto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.