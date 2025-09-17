LimeWire ha comprato Fyre Festival: cosa potrebbe andare storto?

Non è un titolo a effetto, ma esattamente la frase scelta da LimeWire per annunciare l’acquisizione del Fyre Festival, nel comunicato stampa ufficiale appena distribuito: cosa potrebbe andare storto? . Di certo l’autoironia non manca. Ora, conosciamo dunque l’identità del compratore che a metà luglio si è aggiudicato il brand su eBay con un’offerta da 245.300 dollari.

Il brand Fyre Festival nelle mani di LimeWire

Ecco un breve recap per chi ha perso le puntate precedenti. Il progetto LimeWire è nato nel 2000 come client P2P utilizzato soprattutto per lo scambio di file musicali, scontrandosi ben presto con numerose cause legali inerenti alle violazioni di copyright. Negli anni successivi la chiusura, fino al 2022, quando ha provato a rilanciarsi cavalcando il trend degli NFT e del Web3. Il Fyre Festival, invece, può essere ricordato come il più grande flop di sempre nella storia dei festival musicali, un evento presentato come un’esperienza esclusiva e lussuosa (qui sotto il filmato originale), trasformatasi ben presto in un completo fallimento. La storia è raccontata in modo efficace dal documentario “La più grande festa mai avvenuta” in streaming su Netflix.

Julian Zehetmayr, CEO di LimeWire, è sicuro del potenziale del brand acquisito e di poter imparare dagli errori commessi.

Il Fyre è diventato il simbolo di un clamore finito male, ma ha anche fatto la storia. Non stiamo riportando in auge il festival, stiamo riportando in vita il marchio e il meme. Questa volta con esperienze vere, e senza i panini al formaggio.