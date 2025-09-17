 LimeWire ha comprato Fyre Festival: cosa potrebbe andare storto?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

LimeWire ha comprato Fyre Festival: cosa potrebbe andare storto?

Il brand e tutti i suoi asset sono stati ceduti a luglio tramite un'asta su eBay: Fyre Festival passa ufficialmente nelle mani di LiweWire.
LimeWire ha comprato Fyre Festival: cosa potrebbe andare storto?
Business
Il brand e tutti i suoi asset sono stati ceduti a luglio tramite un'asta su eBay: Fyre Festival passa ufficialmente nelle mani di LiweWire.
LimeWire

Non è un titolo a effetto, ma esattamente la frase scelta da LimeWire per annunciare l’acquisizione del Fyre Festival, nel comunicato stampa ufficiale appena distribuito: cosa potrebbe andare storto?. Di certo l’autoironia non manca. Ora, conosciamo dunque l’identità del compratore che a metà luglio si è aggiudicato il brand su eBay con un’offerta da 245.300 dollari.

Il brand Fyre Festival nelle mani di LimeWire

Ecco un breve recap per chi ha perso le puntate precedenti. Il progetto LimeWire è nato nel 2000 come client P2P utilizzato soprattutto per lo scambio di file musicali, scontrandosi ben presto con numerose cause legali inerenti alle violazioni di copyright. Negli anni successivi la chiusura, fino al 2022, quando ha provato a rilanciarsi cavalcando il trend degli NFT e del Web3. Il Fyre Festival, invece, può essere ricordato come il più grande flop di sempre nella storia dei festival musicali, un evento presentato come un’esperienza esclusiva e lussuosa (qui sotto il filmato originale), trasformatasi ben presto in un completo fallimento. La storia è raccontata in modo efficace dal documentario “La più grande festa mai avvenuta” in streaming su Netflix.

Julian Zehetmayr, CEO di LimeWire, è sicuro del potenziale del brand acquisito e di poter imparare dagli errori commessi.

Il Fyre è diventato il simbolo di un clamore finito male, ma ha anche fatto la storia. Non stiamo riportando in auge il festival, stiamo riportando in vita il marchio e il meme. Questa volta con esperienze vere, e senza i panini al formaggio.

Cosa accadrà in futuro? Nessuna anticipazione concreta, ma la volontà di immaginare una nuova visione che si possa espandere oltre il mondo digitale attingendo a esperienza, comunità e sorprese in quello reale. È già online il sito rinnovato, attraverso cui registrarsi a una lista d’attesa (non è dato a sapere per cosa) e acquistare merchandise ufficiale.

Pubblicato il 17 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il FYRE Festival è appena stato venduto su eBay

Il FYRE Festival è appena stato venduto su eBay
LimeWire, il ritorno: dal file sharing agli NFT

LimeWire, il ritorno: dal file sharing agli NFT
ChatGPT, arrivano il parental control e limiti per gli under 18

ChatGPT, arrivano il parental control e limiti per gli under 18
Copilot si installa automaticamente su Office, utenti senza scelta

Copilot si installa automaticamente su Office, utenti senza scelta
Il FYRE Festival è appena stato venduto su eBay

Il FYRE Festival è appena stato venduto su eBay
LimeWire, il ritorno: dal file sharing agli NFT

LimeWire, il ritorno: dal file sharing agli NFT
ChatGPT, arrivano il parental control e limiti per gli under 18

ChatGPT, arrivano il parental control e limiti per gli under 18
Copilot si installa automaticamente su Office, utenti senza scelta

Copilot si installa automaticamente su Office, utenti senza scelta
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
17 set 2025
Link copiato negli appunti