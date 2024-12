L’imperdibile offerta di Natale di pCloud con i piani Family al 60% di sconto

Genitori e figli hanno esigenze diverse, ma tutti sono accomunati dalla stessa necessità di salvare in un luogo sicuro tutti i loro file. Per farlo esistono diverse soluzioni, ma quella di pCloud in offerta con il 60% di sconto è davvero tra le più interessanti. Un abbonamento a vita da condividere con tutti i componenti della famiglia; acquista ora il pacchetto Family Lifetime 3in1.

I vantaggi del piano Family Lifetime 3in1 di pCloud

Con il piano Family Lifetime 3in1 di pCloud si ha accesso a vita a 5 TB di spazio in cloud, lo strumento di sicurezza Encryption e il password manager Pass Family. Il tutto senza abbonamenti o costi ricorrenti, ma con un pagamento unico in sconto imperdibile per i soli giorni delle festività natalizie. Il piano Family Lifetime 3in1, infatti, ha un costo di 799€ invece di 2097€ che altrimenti bisognerebbe spendere per avere tutti questi servizi.

Lo spazio di archiviazione permette di salvare tutti i file in maniera comoda e pratica potendo accedere a documenti, foto e video in qualsiasi momento. Inoltre con la funzione di backup e sincronizzazione automatica si ha sempre la certezza che tutti i propri file vengano salvati. A questo proposito pCloud consente di effettuare il backup automatico dai propri account Dropbox, OneDrive, Google Foto, Google Drive e Facebook per avere tutto sotto controllo in un unico spazio.

Uno spazio accessibile da tutti i componenti della famiglia sfruttando le potenzialità dei server pCloud. Il tutto con un’interfaccia estremamente semplice e intuitiva e una piattaforma sicura che prevede il protocollo TLS/SSL per garantire il miglior livello di protezione per i propri dati personali.

Con l’offerta del piano Family Lifetime 3in1 si risolve per sempre il problema dell’archiviazione dei file accedendo a 5 TB di spazio in cloud senza abbonamenti. Perfetto per le esigenze dei genitori e dei figli, con ciascuno che può trovare strumenti e funzionalità ideali per le loro esigenze.