LineageOS 24 arriva con Android 17 e una nuova app

C’è l’annuncio ufficiale di LineageOS 24, la nuova versione del sistema operativo gratuito e open source sviluppato dalla community. Si basa su Android 17 e introduce alcune novità interessanti a partire dal supporto al Material Design 3 Expressive per gran parte delle app integrate, fino ai nuovi strumenti per l’installazione tramite WebUSB per semplificare l’operazione e renderla accessibile a tutti, anche a chi non ha dimestichezza con le ROM.

Le novità di LineageOS 24

La distribuzione arriverà prima in confronto a quanto previsto dalla tabella di marcia e con un paio di mesi d’anticipo rispetto al raggiungimento di un traguardo importante: i 10 anni del progetto che si celebreranno il 24 dicembre 2026. È previsto un rollout graduale.

La compilazione di LineageOS 24.0 verrà avviata per una discreta selezione di dispositivi, altri se ne aggiungeranno man mano che soddisferanno i requisiti stabiliti dal regolamento e saranno resi pronti per la compilazione dai rispettivi manutentori.

A livello di funzionalità c’è una nuova applicazione per l’editing delle immagini. Si chiama Canvas ed è compatibile con tutti i principali formati in circolazione. Integra strumenti base come quelli per il ritaglio e il bilanciamento del bianco. È stata pensata e realizzata per lavorare insieme alla galleria Glimpse e alla fotocamera Aperture.

Ci sono poi miglioramenti alle app come Catapult (il launcher Android TV), il browser Jelly (ora supporta l’apertura delle PWA tramite scorciatoia) e il lettore musicale Twelve. A livello di sicurezza, la release include le patch aggiornate a ottobre 2026.

Rimandiamo alle pagine del sito ufficiale per tutte le altre informazioni a proposito di LineageOS 24. Lì è possibile consultare la lunga lista completa dei dispositivi compatibili. Ci sono quelli di marchi come Google (della gamma Pixel), ASUS, OnePlus, Sony, Lenovo, LG, realme, Motorola, Nokia, Samsung, ZTE e nubia. Rientrano nell’elenco persino la prima generazione della console Nintendo Switch e alcune SHIELD TV di NVIDIA.