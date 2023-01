Linette-Sabalenka (Australian Open): come vederla in streaming

Linette-Sabalenka è la semifinale valida per il torneo singolare femminile degli Australian Open, in programma alle ore 09:30 di giovedì 26 gennaio. Disputata sul campo del Melbourne Park, vede sfidarsi la polacca, capace di superare ai quarti al ceca Pliskova, e la bielorussa, che invece ha piegato senza troppe difficoltà la croata Vekic.

Linette-Sabalenka: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con telecronaca in italiano, attraverso i canali di Eurosport-Warner Bros Discovery. Dando uno sguardo alla classifica WTA, i pronostici sembrano dare per favorita Sabalenka, numero 4 del ranking, mentre Linette è l’attuale numero 22.

L’altro match che staccherà il pass per la finale è Rybakina-Azarenka, rispettivamente numero 25 e numero 24, dunque all’insegna dell’equilibrio. Ai quarti hanno superato la lettone Ostapenko e la statunitense Pegula. Anche in questo caso, la diretta streaming su DAZN è accessibile da tutti i dispositivi inclusi smartphone, tablet e computer attraverso il player Web.

Ci sono poi le partite del torneo singolare maschile: in programma le semifinali Djokovic-Paul e Khachanov-Tsitsipas, nella notte di domani. Saranno visibili con lo stesso abbonamento che, tra le altre cose, include la visione di tutte le sfide del campionato di Serie A, senza dimenticare il calcio di Serie B, Serie B, LaLiga ed Europa League.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.