LinkedIn lancia nuove funzionalità per i video

Su LinkedIn arrivano nuove funzionalità che valorizzano il formato video. La piattaforma riferisce che l’uso dei video è aumentato del 36% in un anno e spera di sfruttare questa tendenza migliorandone la visibilità nei risultati di ricerca degli utenti.

I video verticali a tutto schermo arrivano sui computer

Dopo aver introdotto i video verticali su mobile la scorsa estate, LinkedIn sta ora estendendo questa funzione alla sua versione desktop. Sarà ora possibile scorrere i video verticali direttamente da un computer, semplicemente facendo clic su uno di essi. La scheda Video apparirà anche sulla versione desktop, dopo il successo ottenuto su mobile.

“Sappiamo che creare video non è un compito facile. Per questo stiamo lavorando duramente per fare in modo che i video che pubblicate vengano notati, visti e vi portino al successo che state cercando”, spiega LinkedIn nel suo post.

I video saranno anche evidenziati direttamente nelle ricerche. D’ora in poi, quando si vorrà effettuare una ricerca su un argomento specifico, LinkedIn offrirà un nuovo spazio con un carosello scorrevole contenente video rilevanti sul tema desiderato.

Nuovi strumenti per aumentare il proprio pubblico

Il social network professionale vuole migliorare la visibilità e il coinvolgimento dei profili degli utenti. A tal fine, una nuova anteprima del profilo verrà ora visualizzata nel lettore video a schermo intero, rendendo più facile l’accesso all’account del creatore e la scoperta di altri suoi video. Secondo la piattaforma, “questo permette a potenziali abbonati, collaboratori e futuri partner commerciali di scoprire il vostro profilo”. Il pulsante per iscriversi all’account sarà più visibile e accessibile direttamente in fondo al video, in modo da poter rimanere aggiornati sui contenuti pubblicati dai profili che si seguono.

I video appariranno in cornici più lunghe e più ampie nel feed principale, per attirare l’attenzione degli utenti. Facendo clic sul profilo di un creatore nel feed, si otterrà un’anteprima dell’account, con i suoi video recenti, proprio come su TikTok. Infine, è stata aggiunta una nuova scheda per le statistiche, che consente di visualizzare il tempo medio di visualizzazione, il numero di impressioni, il tempo totale di visualizzazione e così via.

Corsi per creare video e ottimizzare i contenuti video

LinkedIn chiude questa serie di nuove funzionalità con l’aggiunta di nuovi corsi su LinkedIn Learning, pensati per aiutare gli utenti a migliorare i propri video.