Una soluzione studiata in modo da combinare la copertura della connessione LTE e 5G FWA con le potenzialità di Internet of Things e intelligenza artificiale: Linkem 4Farm è la piattaforma annunciata oggi dalla telco e dedicata alla gestione aziendale in chiave 4.0 nell’ambito della cosiddetta Smart Agricolture, basata sull’impiego di sensori interfacciati con il cloud.

Linkem 4Farm per la digitalizzazione delle imprese agricole italiane

È destinata alle imprese agricole italiane impegnate nel percorso di digitalizzazione con possibilità di personalizzazione in modo da rispondere alle specifiche esigenze di ognuno. Questo il commento di Daniele Righi, Innovation and Business Development Director di Linkem.

I progetti di investimento guidati dal LinkemLab hanno l’obiettivo di sviluppare i servizi verticali 5G di Linkem, creando allo stesso tempo valore per i territori, accelerando la trasformazione tecnologica e la transizione digitale delle imprese italiane. Nel 2019 siamo partiti dall’agricoltura con Farm Technologies e grazie all’ulteriore collaborazione con xFarm, abbiamo portato sul mercato una soluzione semplice, integrata e accessibile per la digitalizzazione delle imprese agricole, anche di piccole dimensioni. Infatti, a fronte di un valore di mercato della smart agriculture pari a 450 milioni di euro nel 2019, una percentuale bassissima delle imprese del settore risulta digitalizzata. Intendiamo accompagnarle in questo percorso anche mediante la creazione di nuove competenze digitali.

La telco annuncia inoltre la nascita di una vera e propria accademia volta a favorire la diffusione della cultura dell’ammodernamento in ambito agricolo attraverso l’impiego di tecnologie innovative. Prosegue Righi.

Grazie all’attività di formazione e disseminazione dell’academy, favoriremo l’accesso delle imprese agricole a incentivi e fondi pubblici legati ad Agritech e allo Smart Farming. Il PNRR destina 2,5 miliardi di euro all’agricoltura di cui 1,8 miliardi per la sostenibilità.

Linkem propone 4Farm al prezzo mensile di 93 euro. La spesa include connettività, il consiglio irriguo di Idroplan e le funzionalità della piattaforma xFarm, dalle funzioni di base per la gestione aziendale a quelle premium Agrometeo, Allerte e Dosaggi.