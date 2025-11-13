Linkem down il 13 novembre: tutti gli aggiornamenti

Il portale Downdetector sta raccogliendo centinaia di segnalazioni relative a un down della rete Linkem. Il grafico qui sopra mostra i primi feedback già all’inizio di questo pomeriggio, con un picco raggiunto dopo le ore 16:00. Seguiremo la situazione e pubblicheremo qui eventuali aggiornamenti.

Problemi in corso per la rete Linkem

Naturalmente, l’interruzione del servizio ha un impatto diretto sulla connettività dei clienti. In altre parole, gli interessati rimangono offline.

I profili social dell’azienda non hanno pubblicato alcuna comunicazione in merito. Ricordiamo che Linkem (OpNet) dal 2022 opera insieme a Tiscali, proponendo soluzioni sia con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) sia con quella FTTH (Fiber To The Home).

Aggiornamento (13 novembre 2025, 16:44)

Il numero dei feedback inviati dai clienti Linkem al portale Downdetector sembra già in diminuzione. Potrebbe dunque essersi trattato di un problema risolto in tempi brevi. Continuiamo a monitorare l’andamento delle segnalazioni.

… in aggiornamento