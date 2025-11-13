 Linkem down il 13 novembre: tutti gli aggiornamenti
Problemi con la rete Linkem: tutti gli aggiornamenti sul down del 13 novembre 2025.
Il portale Downdetector sta raccogliendo centinaia di segnalazioni relative a un down della rete Linkem. Il grafico qui sopra mostra i primi feedback già all’inizio di questo pomeriggio, con un picco raggiunto dopo le ore 16:00. Seguiremo la situazione e pubblicheremo qui eventuali aggiornamenti.

Il down di Linkem del 13 novembre 2025 fotografato da Downdetector

Problemi in corso per la rete Linkem

Naturalmente, l’interruzione del servizio ha un impatto diretto sulla connettività dei clienti. In altre parole, gli interessati rimangono offline.

I profili social dell’azienda non hanno pubblicato alcuna comunicazione in merito. Ricordiamo che Linkem (OpNet) dal 2022 opera insieme a Tiscali, proponendo soluzioni sia con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) sia con quella FTTH (Fiber To The Home).

Aggiornamento (13 novembre 2025, 16:44)

Il numero dei feedback inviati dai clienti Linkem al portale Downdetector sembra già in diminuzione. Potrebbe dunque essersi trattato di un problema risolto in tempi brevi. Continuiamo a monitorare l’andamento delle segnalazioni.

… in aggiornamento

Fonte: Downdetector

13 nov 2025
