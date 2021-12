Linksys Velop MX4200-EU: il router mesh da 4200Mbps in sconto

Quello che ti suggeriamo oggi è un interessante router diverso dal solito, poiché parte integrante di uno dei migliori sistemi Wi-Fi mesh attualmente disponibili sul mercato. Stiamo parlando del Linksys Velop MX4200-EU, una soluzione capace di offrire velocità fino a 4200Mbps e, soprattutto, espandibile a soli 180 euro su Amazon.

Router Linksys Velop MX4200-EU: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente minimale, in una veste completamente bianca, e facile da posizionare praticamente ovunque. Il router come premesso è parte del sistema mesh Velop, ma naturalmente nulla vieta di utilizzarlo individualmente. Questo, infatti, garantisce una copertura di ben 260m2 con velocità fino a 4200Mbps. Sfrutta il nuovo protocollo Wi-Fi 6 accompagnato da un sistema a 3 bande adattandosi sia all’utilizzo professionale che domestico. La configurazione è estremamente semplice grazie all’applicazione dedicata che ti consente di avere la linea pronta all’uso in pochi istanti. Naturalmente potrai acquistare ulteriori nodi in seguito, ed espandere la copertura in base alle tue necessità. Una soluzione perfetta soprattutto per i locali commerciali, così da offrire un servizio aggiuntivo ai propri clienti.

Una delle funzionalità più interessanti è senza dubbio Intelligent Mesh, una tecnologia che connette i dispositivi automaticamente al nodo più vicino. In questo modo garantisce sempre la massima velocità e stabilità possibile per ogni dispositivo, senza alcun intervento da parte dell’utente. Nel caso del solo router è possibile connettere oltre 40 dispositivi contemporaneamente. Non mancano naturalmente le porte RJ45 Gigabit LAN che consentono di collegare il PC, e magari il modem principale, direttamente via cavo. Comoda l’integrazione con Alexa e Apple Home Kit che consentono di gestire il router semplicemente con la propria voce. Chiudono naturalmente i sistemi di sicurezza che includono il Parental Control. Questo offre il pieno controllo su durata, fasce orarie e siti a cui è possibile accedere per ogni singolo dispositivo così da salvaguardare i più piccoli dai pericoli del web.

Grazie ad uno sconto del 28%, il Linksys Velop MX4200-EU può essere acquistato su Amazon a soli 179,99 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.