Linus Torvalds, il padre di Linux, difende Windows

Linus Torvalds con in mano una katana non è la cosa più sorprendente che si può trovare in uno degli ultimi video caricati dal canale Linus Tech Tips su YouTube. Nel filmato non solo il padre del kernel costruisce insieme al suo omonimo Linus Sebastian il computer Linux perfetto, ma prende anche le difese di Windows.

Windows instabile? È l’hardware, parola di Linus

È accaduto a pochi mesi di distanza dallo storico primo incontro con Bill Gates, cosa sta succedendo? Al minuto 9:40 del video qui sotto, scagiona il sistema operativo Microsoft dalle accuse riguardanti l’instabilità e la BSoD (da qualche mese diventata Black Screen of Death). Ecco il passaggio in questione.

Sono convinto che tutte le battute sull’instabilità di Windows e sulla schermata blu (credo che non sia più una schermata blu), in gran parte non siano in realtà bug software. In gran parte sono hardware inaffidabile.

Quello relativo all’affidabilità del comparto hardware è dopotutto un fattore con cui anche il mondo Linux ha da sempre a che fare, dovendo garantire la compatibilità con le configurazioni e i setup più disparati. Solo in casa Apple è possibile contare su un totale controllo sia sulle componenti integrate sia sul software.

Torvalds pone poi l’accento su come l’overclocking possa esacerbare il problema. Lo sanno bene gli appassionati di videogiochi che scelgono di spingere al massimo le potenzialità di CPU e GPU.

Nella community gaming si fa overclocking, ottenendo un’extra-instabilità.

Ha poi aggiunto il suo parere sull’importanza della tecnologia ECC (Error Correction Code) integrata per la RAM, per mettersi al riparo dalle conseguenze nefaste di eventuali errori critici.

Non tocco una macchina senza ECC.

Tornando a Linux, nei giorni scorsi lo stesso Torvalds ha annunciato la disponibilità del kernel 6.18 che porta con sé un gran numero di novità. La vedremo alla base di numerose distribuzioni da qui in avanti.