Linux 6.1 LTS riceverà un ulteriore anno di supporto

Linux 6.1 LTS, il kernel con supporto a lungo termine uscito nel 2022, potrà beneficiare dell’estensione del supporto di un anno, per un totale di 5 anni. La versione era già stata tramutata in LTS (Long Time Support) a partire da febbraio dello scorso anno, con un periodo che originariamente avrebbe dovuto estendersi fino a 2026.

Linux 6.1 LTS: supporto esteso con un altro anno

Dato l’interesse aumentato per Linux 6.1 LTS, il piano originale di mantenerlo fino al 2026 verrà esteso fino al 2027, assicurando tutti gli aggiornamenti di sicurezza e di manutenzione del caso ai sistemi che ne fanno ancora uso. Questo grazie anche all’aiuto fornito per i test e per ulteriore sviluppo, che hanno spinto Greg Kroah-Hartman, lo sviluppatore che si occupa proprio del supporto, di prendere questa decisione.

Di conseguenza, nella giornata di lunedì Greg ha applicato il cambiamento, in modo da estendere ufficialmente a cinque anni il supporto.

Al contrario, almeno per ora, Linux 6.12 LTS rimane naturalmente supportato per 2 anni, fino al 2026, esattamente come per la versione 6.6 LTS dello scorso anno. A essere supportati fino al 2026 sono anche le versioni 5.15 LTS e 6.10 LTS, mentre la versione 5.4 LTS dovrebbe essere gradualmente dismessa entro la fine del prossimo anno. Tuttavia, anche in questo caso, questi periodi risultano del tutto provvisori e potrebbero essere estesi in base alle necessità e all’interesse mostrato dall’utenza, principalmente professionale, così anche come per il supporto.

Nella versione 6.1, sono state introdotte diverse novità, a partire dal supporto per AMD Platform Management Framework, con il relativo supporto a AMT (Automatic Mode Transition) e a CnQF (Cool and Quiet Framework), per migliorare ulteriormente la gestione energetica e le temperature. Non mancano ovviamente gli aggiornamenti ai veri componenti, come ai driver GPU e molto altro.

Nel frattempo, Linux 4.19 LTS è invece arrivato ufficialmente alla fine del suo supporto, essendo stato categorizzato come EOL (End Of Life).