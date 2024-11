Linux 6.12 rilasciato ufficialmente: le novità del nuovo kernel

Come annunciato da Linus Torvalds, e anticipato anche da noi in varie notizie, Linux 6.12 è finalmente stato rilasciato in maniera ufficiale, con numerose migliorie e cambiamenti che interessano hardware e funzionalità. Ciò permetterà ora agli sviluppatori di concentrarsi interamente sulla versione 6.13 del kernel, la cui “finestra d’unione” inizierà proprio questa settimana.

Linux 6.12: cosa c’è di nuovo nella nuova versione

Tra le novità principali di Linux 6.12 c’è il supporto “PREEMPT_RT” in tempo reale, insieme a un nuovo scheduler “sched_ext”, nuovi messaggi per il kernel panic che ora mostrano il codice QR, il supporto Clang (insieme a LTO) per nolibc, aggiornamenti per cpuidle con cui vengono introdotti i valori di residenza degli stati, in modo da fornire informazioni più dettagliate, e il supporto per la coda virtuale di comandi Nvidia su SMMUv3.

Per quanto riguarda l’hardware, la nuova versione supporta ora in modo nativo i nuovi processori Granite Rapids Xeon, mentre il driver intel_rapl per la gestione dell’energia riconosce adesso i nuovi Arrow Lake-U e anche la serie 1Ah di CPU AMD. Allo stesso modo, il driver intel_pstate è ora stato aggiornato per supportare Granite Rapids e Sierra Forest in modalità out-of-band (OOB). Viene poi introdotto il binding SWIG per libcpupower, in modo da semplificare agli sviluppatori la scrittura di script che utilizzano ed estendono le funzionalità dell’utilità, viene aggiunto il supporto per la traduzione di indirizzi di errore normalizzati, da un controller di AMD, in indirizzi fisici di sistema tramite la runtime della piattaforma UEFI. Viene inoltre aggiunto il caricamento semplificato del microcodice su tutte le CPU AMD Zen.

Altre novità di Linux 6.12 riguardano il supporto per guest PMU con LoongArch KVM, il supporto per l’enumerazione basata sull’ACPI dei controller di interrupt su RISC-V, insieme all’anticipato modulo per il test termico dei core, il quale consente di creare e controllare zone termiche fittizie tramite debugfs, e “Permission Overlay Extension” di ARM tramite chiavi per la protezione della memoria.

Viene abilitata per impostazione predefinita la grafica Intel Xe2 sui processori Lunar Lake e nelle imminenti GPU Battlemage, oltre al supporto per i profili ventole sui portatili ASUS Vivobook e molto altro che è possibile consultare nel dettaglio nella lista completa dei cambiamenti.

Linux 6.12 è disponibile al download direttamente dall’albero git di Linus Torvalds, dal sito kernel.org, oppure aspettare che la nuova versione arrivi nei repository della propria distribuzione Linux installata.