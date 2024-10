Linux 6.12: Bcachefs potrebbe essere rimosso dall'albero principale

Lo sviluppo che riguarda il componente Bcachefs, aggiunto da poco alla seconda release candidate di Linux 6.12, è stato interessato da qualche intoppo che ha riguardato nello specifico un supporto non adeguato da parte dei collaboratori, come denunciato anche dallo stesso Torvalds, il quale è anche rimasto adirato dall’atteggiamento dell’autore del codice. Il componente, che è un file system di tipo COW (Copy on Write), rischia persino di essere rimosso dall’albero principale del kernel.

Linux 6.12: Bcachefs aggiunto dopo alcune diatribe con gli sviluppatori e Torvalds

L’ultima versione di Bcachefs, con le relative correzioni, è stata alla fine aggiunta alle modifiche di Linux 6.12, ma non senza discussioni tra gli sviluppatori e Torvalds, con quest’ultimo che lamentava un supporto non adeguato e, nello specifico, dell’assenza di test opportuni. All’ultima richiesta di unione del codice, questa è stata la risposta di Linus, che alla fine ha anche dato due ultimatum:

“Mi sto davvero stufando qui Kent. Questi hanno tempi di commit da ieri sera. Il che mi fa chiedere quanti test hanno fatto. E prima che tu inizi a lamentarti – di nuovo – di come stai correggendo i bug, lascia che ti ricordi dei fallimenti di build che hai avuto su macchine di fascia alta perché le tue patch avevano ricevuto ZERO test al di fuori del tuo albero. Questo è successo solo la settimana scorsa e ho la netta sensazione che non si sia imparato assolutamente nulla da questa esperienza. Ho tirato fuori questo, ma ho cercato un paio di messaggi di commit nelle liste e non ho trovato *niente* (ok, ho trovato la tua richiesta di pull, che ovviamente menzionava la prima riga dei messaggi di commit). Sto seriamente pensando di smettere di accettare le tue richieste di unione, perché semplicemente non ti vedo migliorare il tuo modello. Se vuoi avere un albero sperimentale, puoi benissimo averne uno al di fuori del kernel principale. Te l’ho già detto, e niente sembra farti capire davvero. Speravo e mi aspettavo che bcachefs in mainline avrebbe effettivamente aiutato lo sviluppo. Non è stato così. Sei ancora sostanzialmente l’unico sviluppatore, non c’è alcun segno che questo cambierà, e sembri avere la sensazione che mandarmi roba non testata che nessun altro ha mai visto il giorno prima della prossima release rc vada più che bene. Sei una persona intelligente. Mi sembra di averti dato abbastanza indizi. Perché non ti siedi e ci pensi, e chiariamolo: hai esattamente due scelte qui: (a) fai del tuo meglio con gli altri (b) prendi il tuo giocattolo e torna a casa. Queste sono le scelte. Linus

L’autore di Bcachefs, ovvero Kent, tuttavia, risponde sfidando Linus:

“Se sei così convinto di sapere tutto, ti invito a iniziare a scrivere il tuo file system. Fallo.”

Non tarda quindi la risposta di Torvalds:

“Sto pensando di rimuovere completamente bcachef dall’albero principale. Perché dimostri ripetutamente di non avere alcun interesse nel provare a far funzionare la linea principale. Puoi farlo fuori dalla linea principale. L’hai fatto per un decennio e non ha causato problemi. Pensavo che sarebbe stato meglio se alla fine fosse diventato principale, ma da tutte le tue azioni sembra che tu voglia davvero giocare nel tuo sandbox e non coinvolgere nessun altro. Quindi se questo è solo il tuo progetto e non ci si aspetta che nessun altro partecipi e non ti importa del fatto che interrompi la build della linea principale, perché diavolo hai voluto essere nell’albero della linea principale in primo luogo? Linus”

Gli ultimi correttivi per Bcachefs sono stati aggiunti a Linux 6.12 rc2, ma la recente situazione non ne assicura la sua permanenza in futuro nell’albero principale del kernel. Chi volesse visionare tutta la discussione, può farlo nella pagina dedicata.